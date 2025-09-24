РЗИ започва ваксинация срещу COVID-19 за есенно-зимния сезон

РЗИ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ОТКРИВА ИМУНИЗАЦИОННА КАМПАНИЯ СРЕЩУ COVID-19 ЗА ЕСЕННО-ЗИМЕН СЕЗОН 2025/2026 Г. В дирекцията вече са доставени и РНК ваксини на Pfizer-BioNTech срещу вариант LP.8.1 на SARS-CoV-2.

Приоритетни групи за имунизация са лицата на възраст над 60 години, хора с хронични заболявания, имунокомпрометирани пациенти, бременни, медицински работници и потребители и персонал на социални институции.

Ваксина срещу COVID-19 може да получи и всяко друго лице, което не попада в посочените групи и няма противопоказания за имунизация. Тя се прилага в единична доза, с изключение на децата под 5 години, които не са преболедували или ваксинирани досега – при тях се поставят три дози.

При лица с предходна имунизация срещу COVID-19 трябва да има интервал от най-малко 3 месеца от последната доза. Имунокомпрометираните лица могат да получат допълнителна доза след 6 месеца.

Националният експертен съвет препоръчва и паралелна защита със сезонна грипна ваксина.

Защитният препарат за хората на и над 65 години се осигурява безплатно по Националната програма за подобряване на ваксинопрофилактиката на сезонния грип и на пневмококовите инфекции.

На територията на област Велико Търново поставянето на ваксините за лица над 12 г. ще се извършва в Имунизационния кабинет в РЗИ – Велико Търново, и в приемния кабинет на Отделението по педиатрия към МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“.

Инжектирането на дози ще се извършва само след предварително записване на следните телефони: 062 614 305, 062 614 358; 0877 045 078 или 0877 049 084.

Галина ГЕОРГИЕВА