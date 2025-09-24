Съдействие за ремонт на пътища и повече средства за майки асистенти поискаха граждани на депутатска приемна

Инфраструктурни и социални проблеми поставиха гражданите по време на приемната на народния представител от „БСП – Обединена левица“ Мариана Бояджиева и общинските съветници от групата на социалистите в старата столица.

Сред обсъдените теми беше състоянието на пътя до село Куцаровци, за което общинските съветници вече са входирали питане за редовното заседание на Общинския съвет. Обсъдени бяха и последиците от градушката през миналата година, при която пострадаха почти всички къщи в Шереметя и частично в Малки чифлик и Арбанаси. Собствениците на засегнати имоти се интересуват от придвижването на списъците за обезщетение и кога всички ще бъдат включени в тях.

Приемната беше посетена и от майки – асистенти на деца с уреждания. По думите им трябва да бъдат въведени законодателни промени, които да дават възможност на майките да получават заплащане и за официалните почивни дни в седмицата, тъй като реално те нямат почивка в грижите за болните. Според тях законът трябва да прави разлика между родител асистент и асистент, който се грижи за човек извън собственото си семейство.

Мариана Бояджиева и общинските съветници се ангажираха да съдействат за разрешаване на проблемите според възможностите си и да насочат сигналите по компетентност към съответните ведомства и институции.