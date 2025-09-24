Общински и селски кмет в словесна схватка за ремонт на детска площадка

Двамата управници с обвинения един към друг за забавянето на обновяването

ДЕТСКА ПЛОЩАДКА В ПАРК СТАНА ПОВОД ЗА ПУБЛИЧЕН СЛОВЕСЕН ДВУБОЙ МЕЖДУ КМЕТА НА ЛЯСКОВЕЦ ВАСИЛ ХРИСТОВ И УПРАВНИКА НА МЕРДАНЯ ВАНЬО ГАНЕВ.

Потрошени преди месеци пързалка и въртележка в малкото населено място чакат ремонт, но избраната фирма бави доставката на нови съоръжения. Двамата управници обаче търсят отговорност един от друг за протакането на обновяването.

Пръв се изказа селският кмет Ваньо Ганев, който използва официалната страница на кметство Мерданя. Там той съобщи, че опитите му да се свърже с избраната фирма изпълнител са останали без успех, а от Общината не е получил съдействие по казуса.

„След проведено проучване Общината избра фирма изпълнител с най-удачна ценова оферта, възложи поръчката и отпусна средства на кметството за закупуване на нова пързалка. Ние от своя страна извършихме плащането по съответната оферта и към момента очакваме доставката“, посочи той.

После се включи кметът на Лясковец Васил Христов, който опроверга думите на Ганев.

„По искане на кмета на Мерданя Община Лясковец съдейства за подмяна на повредената пързалка,

като предостави контакти на лицензирани доставчици, които през годините са се доказали като коректни, и осигури необходимите средства за закупуване на съоръжение. Важно е да се подчертае, че възложител е кметството на селото. То извърши плащането и към момента очаква фирмата изпълнител да достави пързалката“, заяви градоначалникът.

Допълни, че Община Лясковец няма правомощия да изисква каквото и да е от доставчика, тъй като не е страна по договора.

„Общината може да съдейства с информация и подкрепа, но конкретната комуникация и контрол по доставката са изцяло в правомощията на кметството. Надяваме се съвсем скоро децата в село Мерданя отново да могат да се радват на обновени съоръжения“, коментира още той.

Полемиката продължи изказване на селския кмет, кой заяви, че не е не съгласен с прехвърлянето на цялата отговорност върху кметството, при положение че финансирането, препоръките и изборът на доставчик са направени от Община Лясковец.

Покъртителното състояние на детските съоръжения провокира местните хора да започнат сами да се организират по отношение на ремонта им. Пързалката видимо е опасна, със счупени и изгнили елементи, а част от компонентните на въртележката са ръждясали, стърчащи и незакрепени.

Галина ГЕОРГИЕВА