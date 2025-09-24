Танцов спектакъл ще събира средства за 19-годишен, пострадал при катастрофа

ФОЛКЛОРЕН КОЛЕКТИВ „ПЛЕТЕНИЦА“ ОРГАНИЗИРА БЛАГОТВОРИТЕЛЕН КОНЦЕРТ ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ПОДКРЕПА НА 19-ГОДИШНИЯ НИКОЛАЙ ТОНЧЕВ.

Талантливите танцьори ще се изявят на сцената на Летния театър на 28 септември от 19:30 ч. Входът за събитието е свободен, а всеки може да дари сума за каузата.

Николай е от старата столица, а в средата на т.г. едва оцеля след катастрофа край Арбанаси. След лечение в български клиники състоянието му остава тежко. Момчето е на легло, неподвижен и се храни със сонда. Има спешна нужда от системни лекарски грижи, специализирана рехабилитация, постоянно проследяване от екип специалисти и нови актуални образни изследвания. Оферта за лечение идва от Турция, но сумата от 140 000 евро е непосилна за семейството.

Галина ГЕОРГИЕВА