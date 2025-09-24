Дните за безопасност на пътя
Образование

Ученици дойдоха на училище с колела и тротинетки, за да се включат в Дните за безопасност на пътя

Михаил Михалев 102 четения 0 Comments

Учениците от ПГСАГ „Ангел Попов“ и през тази учебна година се включиха активно в Дните на безопасност на пътя с мото: „Давайте пример!“ с внимание към уязвимите участници в движението.

Тази година целта на дейностите беше да се подобри публичното здраве и качеството на живот, като се популяризира придвижването пеша и с превозни средства, които не замърсяват околната среда.

Дните за безопасност на пътя
Учениците се присъединиха към инициативата, като дойдоха на училище с велосипеди и тротинетки. Направиха демонстрация за безопасно придвижване. Десетокласниците решаваха интерактивни задачи и тестове и показаха завидни знания.

В групи бяха поставени пътни казуси, които дванадесетокласниците решаваха. Познанията им като шофьори и пешеходци им бяха от голяма полза. Проведен бе инструктаж по безопасност за движение по пътищата във всяка паралелка и беседа какво е необходимо, за да се сведат жертвите на пътя до 0.

Михаил МИХАЛЕВ

