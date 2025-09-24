В празничната програма на града бе включено специално събитие, посветено на един от най-значимите български драматурзи Христо Бойчев по повод неговата 75-годишнина.

С изложба, представяща живота, творчеството и международното признание на автора, местната общност отдаде заслужена почит към един от най-емблематичните си съграждани. Изложбата беше подредена и представена в Историческия музей в града и включва фотографии, афиши от театрални постановки в страната и чужбина и портрет на Бойчев, нарисуван от друг известен почетен гражданин на Полски Тръмбеш – художника проф. Николай Иванов.

Христо Бойчев е роден през 1950 г. в Полски Тръмбеш и се утвърждава като едно от най-ярките имена в съвременната българска драматургия.

Пиеси като „Оркестър Титаник“, „Полковникът птица“, “Къщата на глухите“ и много други са превеждани и играни в десетки държави по света – от Франция и Германия до Япония и САЩ. Често сравняван с Бекет и Йонеско, Бойчев обаче има собствен, разпознаваем глас – ироничен, човечен, парадоксален. Неговите пиеси се играят на пет континента в над 40 държави. Той е едно от най-разпознаваемите имена на съвременната българска драматургия. Неговото творчество, изпълнено с човечност, хумор и дълбоки послания, надхвърля културните и езикови граници и докосва зрителите навсякъде по света.

Христо Бойчев е носител на наградата „Златно перо“ на Classic FM радио и галерия „Макта“ за принос към българската култура и изкуство през 2014 година. На 25 май 2016 г. Христо Бойчев е отличен от президента Росен Плевнелиев с орден „Св. св. Кирил и Методий“ първа степен за големите му заслуги за развитието на културата и изкуството. Особена гордост за Община Полски Тръмбеш е, че Христо Бойчев е почетен гражданин на Полски Тръмбеш. Това е признание не само за неговото изкуство, но и за силната връзка, която той поддържа с хората в общината.

На празника на Полски Тръмбеш в музея гостува и делегация от побратимения румънски град Герла. Гостите с удоволствие споделиха, че в Румъния Христо Бойчев е добре познат автор.

Кметът на Община Полски Тръмбеш Георги Чакъров откри изложбата и подари на именития творец икона на Света Богородица, тъй като откриването бе на 8 септември.

В празничния ден в Историческия музей бяха открити още две изложби – едната с предоставени картини от Художествената галерия в гр. Стражица, а другата – на стари нумизматични ценности.