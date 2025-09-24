Отборът на ФК „Долна Оряховица“ стигна до пълен обрат срещу настоящия шампион на Областна футболна група- юг „Спортист“ /Козаревец/ и записа първа победа в първенството. Гостите поведоха с 0:2 в срещата от втория кръг, но в крайна сметка преглътнаха загуба с 3:2. Мартин Александров откри резултата в 11-ата минута, а в 37-ата Пламен Пенчев вдигна на 0:2.

Долнооряховчани намалиха на 1:2 в последните секунди на полувремето с попадение на Никола Какамъков. Второто тръгна с ранен гол на Тодор Хаджиев за 2:2. Последваха атаки и към двете врати, за да дойде 85-ата минута в която Йордан Статев вкара за 3:2.

Така домакините стигнаха до пълния успех, а след два изиграни кръга единственият тим с две победи и временен лидер е „Янтра “ /Драганово/, който надигра „Победа“ /Кесарево/ с 5:1.

Областна футболна група- юг, Втори кръг

Резултати:

„Янтра“ /Драганово/- „Победа“ /Кесарево/ 5:1

„Белица 2017“- „Ресен 2023“ 1:1

ФК „Долна Оряховица“- „Спортист“ /Коз./ 3:2

„Росица“ /Поликраище/- „Олимпиакос“ /Никюп/ 3:0

„Ботев- Златарица“- „Ботев“ /ГНС/ 1:1

ФК „Първомайци“- „Вихър“ /Добри дял/ 0:0