В приятен за гледане мач отборът на „Росица“ /Поликраище/ се наложи над „Олимпиакос“ /Никюп/ с 3:0.

Срещата бе много коректна, като бе показан само един жълт картон.

Домакините започнаха по-добре и в 7-ата минута Цветелин Кушев откри резултата с красиво попадение с глава.

Шест минути по-късно Симеон Николов покачи на 2:0 от пряк свободен удар. Между двете попадения пък Светослав Байчев нацели напречната греда на вратата бранена от гостите.

Постепенно тимът от Никюп се отърси от първоначалния натиск и отговори с няклоко добри контри, при едан от които изпрати топката във вратата на «Росица», но гол не бе зачетен, заради маркирана засада. Втората част тръгна отново с активни действия на двата тима, които в 66- ата минута обаче донесоха успех на поликрайщенци.

Мартин Йорданов проби самостоятелно и се разписа за 3:0. Въпреки негативния развой никюпчани не се предадоха, а атакуваха до самия край. Васил Богословов стреля опасно от свободен удар, а влезлият като резерва Велислав Минков на два пъти проби и стреля, но първо стражът на „Росица“ Николай Николов спаси, а след това топката профуча край вратата и почетно попадение не падна…

Областна футболна група- юг, Втори кръг

Резултати:

„Янтра“ /Драганово/- „Победа“ /Кесарево/ 5:1

„Белица 2017“- „Ресен 2023“ 1:1

ФК „Долна Оряховица“- „Спортист“ /Коз./ 3:2

„Росица“ /Поликраище/- „Олимпиакос“ /Никюп/ 3:0

„Ботев- Златарица“- „Ботев“ /ГНС/ 1:1

ФК „Първомайци“- „Вихър“ /Добри дял/ 0:0