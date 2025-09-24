Във ВТУ проведоха Национален студентски хакатон „Популяризиране на политиката на сближаване на ЕС“

Великотърновският университет домакинства Националния студентски хакатон „Популяризиране на политиката на сближаване на ЕС“.

Състезанието се организира от Българската телеграфна агенция и събира отбори от водещи университети в страната – ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Икономически университет във Варна, Югозападен университет „Неофит Рилски“, Бургаски свободен университет, Русенски университет, Технически университет в Габрово и Университет по хранителни технологии в Пловдив.

Заместник-ректорът по учебната дейност на Великотърновския университет доц. д-р Боряна Здравкова поздрави участниците от свое име и от името на ректора проф. д-р Димитър Димитров, като им пожела успешно представяне, творчески идеи и достойно съревнование.

В рамките на хакатона студентските отбори представят концепции за популяризиране на кохезионните политики на Европейския съюз. Финалното събитие е част от проекта на БТА „Европа на Балканите: Заедно чрез знание“, чиято основна цел е да предоставя обективна и изчерпателна информация за политиката на сближаване на ЕС. Специален акцент е поставен върху ролята на образованието и уменията като двигател за развитието на регионите.

Председател на журито бе генералният директор на БТА Кирил Вълчев.

Снимка: ВТУ