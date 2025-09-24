Крими

Задържаха двама мъже след сбиване с чукове заради имот

Участниците в лютата свада ще отговарят за хулиганство

 

По данни на подателя между двама мъже възникнала разпра, която е прераснала в бой с чукове в близост до паметника на «Обесените».

Пристигналите на мястото екипи на полицията оковали с белезници двамата мъже – на 39 и на 33 години. Те са жители на с. Шереметя, неизвестни на полицията.

От проведените до момента действия по разследването е установено, че докато пътували в лек автомобил между двамата е възникнал спор за неуредени данъчни задължения на недвижим имот на единия от тях. Разпрата се разпалила и те спрели автомобила, излезли от него и словесните нападки прераснали в сбиване. При лютата свада единият измъкнал от колата чук и заплашил с него опонента си.

След намесата на полицията двамата са задържани за срок до 24 часа по ЗМВР. Образувано е досъдебно производство за хулиганство.

Веселина АНГЕЛОВА

