Застудяване и облачно със слаби валежи

В четвъртък ще има променлива, често значителна етажна облачност, на отделни места с валежи от слаб дъжд. Ще духа до умерен вятър от изток-североизток. Минималните температури ще бъдат между 12 и 14 гр.

За В. Търново минималната температура ще бъде около 13 гр.

Максималните температури ще са между 24 и 26 гр.

За В. Търново максималната температура ще бъде около 26 гр.

Атмосферното налягане ще се повиши.

Над западните и централни части на Стара планина ще преобладава облачно време, на места с валежи от дъжд, на отделни места придружени от гръмотевици. Ще духа умерен вятър от изток-североизток. Максималната температура на 1200 м ще бъде около 19 гр., а на 2000 м ще е около 12 гр.

На тази дата най-високата измерена максимална температура във Велико Търново е 33.5 гр. през 2012 г., най-ниската измерена минимална температура е 2.3 гр. през 1992 г.

Слънцето ще изгрее в 7 часа и 9 минути и ще залезе в 19 часа и 8 минути.

Фаза на Луната: четири дни след новолуние.

Дежурен синоптик: Димитър Александров

НИМХ Плевен

ХМО В. Търново