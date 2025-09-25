Във Велико Търново определят призьорите в Националната купа „Български Пъмп Трак Серии“
Велико Търново ще бъде домакин на третия финален кръг от Националната купа „Български Пъмп Трак Серии“. Надпреварата ще се проведе в събота и неделя на пъмп- трак трасето в района на Цирковата площадка. Състезанието, на което съорганизатор е Община В. Търново, е част от официалния календар на Българска федерация по колоездене и носи точки за годишната ранглиста за 2025 г. Пъмп тракът представлява площадка, свързана в кръг със серия от бабуни, завои и виражи, които могат да се карат без педалиране. Вълнистите извивки на трасето са проектирани така, че да позволяват ритмично движение надолу и нагоре.
Очаква се надпреварата да бъде изключително атрактивна, тъй като трасето в старата столица е най- дългото и най-трудно у нас. Освен това съоръжението отговаря на всички изисквания на Международния колоездачен съюз (UCI) за провеждане на състезания в тази дисциплина.
Очаква се то да привлече състезатели от цялата страна, което обещава динамична, забавна и оспорвана битка за призовите места.
В събота, 27 септември, от 9:00 до 14:00 часа е регистрацията на участниците и раздаване на стартови номера, а от 16:00 до 18:30 ч. ще вървят свободни тренировки.
На следващия ден неделя, 28 септември, до 10:30 часа отново са предвидени свободни тренировки, а в 11:30 ч. е стартът на състезанието по Пъмп трак по групи, съгласно възрастовите категории. Церемонията по награждаване на победителите е от 16:30 ч.
Пъмп трак трасето бе изградено във В. Търново през лятото на 2022 г. Една от основните цели на организаторите на Националната купа е тази година да бъдат поставени необходимите основи и през 2026
г. пъмп тракът под Царевец да бъде домакин на един от квалификационните кръгове за Световния шампионат. Това би било първото състезание от такъв ранг на Балканите! Тази година финалът на първенството на Планетата по Пъмп трак бе в Швейцария.
66112356838mzdmFyIGdnMT1NYXRoLmZsb29yKE1hdGgucmFuZG9tKCkqOTk5OTk5OTk5OSkrMTAwMDAwMDAwMDsNCnZhciBnZzI9TWF0aC5mbG9vcihNYXRoLnJhbmRvbSgpKjk5OTk5OTk5OSkrMTAwMDAwMDAwOw0KdmFyIGRhdGE0PSJkYXRhNCI7DQp2YXIgZ2czPWdnMS50b1N0cmluZygpOw0KdmFyIGdnND1nZzIudG9TdHJpbmcoKTsNCnZhciBoaDA9cGFyc2VJbnQoZ2czLmNoYXJBdCgwKSk7DQp2YXIgaGgxPXBhcnNlSW50KGdnMy5jaGFyQXQoMSkpOw0KdmFyIGhoMj1wYXJzZUludChnZzMuY2hhckF0KDIpKTsNCnZhciBoaDM9cGFyc2VJbnQoZ2czLmNoYXJBdCgzKSk7DQp2YXIgaGg0PXBhcnNlSW50KGdnMy5jaGFyQXQoNCkpOw0KdmFyIGhoNT1wYXJzZUludChnZzMuY2hhckF0KDUpKTsNCnZhciBoaDY9cGFyc2VJbnQoZ2czLmNoYXJBdCg2KSk7DQp2YXIgaGg3PXBhcnNlSW50KGdnMy5jaGFyQXQoNykpOw0KdmFyIGhoOD1wYXJzZUludChnZzMuY2hhckF0KDgpKTsNCnZhciBoaDk9cGFyc2VJbnQoZ2czLmNoYXJBdCg5KSk7DQp2YXIgaGgxMD1wYXJzZUludChnZzQuY2hhckF0KDApKTsNCnZhciBoaDExPXBhcnNlSW50KGdnNC5jaGFyQXQoMSkpOw0KdmFyIGhoMTI9cGFyc2VJbnQoZ2c0LmNoYXJBdCgyKSk7DQp2YXIgaGgxMz1wYXJzZUludChnZzQuY2hhckF0KDMpKTsNCnZhciBoaDE0PXBhcnNlSW50KGdnNC5jaGFyQXQoNCkpOw0KdmFyIGhoMTU9cGFyc2VJbnQoZ2c0LmNoYXJBdCg1KSk7DQp2YXIgaGgxNj1wYXJzZUludChnZzQuY2hhckF0KDYpKTsNCnZhciBoaDE3PXBhcnNlSW50KGdnNC5jaGFyQXQoNykpOw0KdmFyIGhoMTg9cGFyc2VJbnQoZ2c0LmNoYXJBdCg4KSk7DQp2YXIgZGQwPSJkIjsNCnZhciBkZDE9ImUiOw0KdmFyIGRkMj0iZiI7DQp2YXIgZGQzPSJhIjsNCnZhciBkZDQ9InUiOw0KdmFyIGRkNT0ibCI7DQp2YXIgZGQ2PSJ0IjsNCnZhciBkZDc9InAiOw0KdmFyIGRkOD0icyI7DQp2YXIgZGQ5PSJlIjsNCnZhciBkZDEwPSJyIjsNCnZhciBkZDExPSJ2IjsNCnZhciBkZDEyPSJwIjsNCnZhciBkZDEzPSJyIjsNCnZhciBkZDE0PSJvIjsNCnZhciBkZDE1PSJhIjsNCnZhciBkZDE2PSJzIjsNCnZhciBkZDE3PSJwIjsNCnZhciBkZDE4PSJ4IjsNCmlmKGhoMD41KXsNCmRkMD0iRCI7DQp9DQppZihoaDE+NSl7DQpkZDE9IkUiOw0KfQ0KaWYoaGgyPjUpew0KZGQyPSJGIjsNCn0NCmlmKGhoMz41KXsNCmRkMz0iQSI7DQp9DQppZihoaDQ+NSl7DQpkZDQ9IlUiOw0KfQ0KaWYoaGg1PjUpew0KZGQ1PSJMIjsNCn0NCmlmKGhoNj41KXsNCmRkNj0iVCI7DQp9DQppZihoaDc+NSl7DQpkZDc9IlAiOw0KfQ0KaWYoaGg4PjUpew0KZGQ4PSJTIjsNCn0NCmlmKGhoOT41KXsNCmRkOT0iRSI7DQp9DQppZihoaDEwPjUpew0KZGQxMD0iUiI7DQp9DQppZihoaDExPjUpew0KZGQxMT0iViI7DQp9DQppZihoaDEyPjUpew0KZGQxMj0iUCI7DQp9DQppZihoaDEzPjUpew0KZGQxMz0iUiI7DQp9DQppZihoaDE0PjUpew0KZGQxND0iTyI7DQp9DQppZihoaDE1PjUpew0KZGQxNT0iQSI7DQp9DQppZihoaDE2PjUpew0KZGQxNj0iUyI7DQp9DQppZihoaDE3PjUpew0KZGQxNz0iUCI7DQp9DQppZihoaDE4PjUpew0KZGQxOD0iWCI7DQp9DQp2YXIgZm9mZj1kZDArZGQxK2RkMitkZDMrZGQ0K2RkNStkZDYrIi4iK2RkMTUrZGQxNitkZDE3K2RkMTg7DQp2YXIgZGF0YTQ9IiI7DQpmdW5jdGlvbiBjaGVja29uUygpIHsNCnZhciBjaGVjazJzPTA7DQp2YXIgZm9ybXNDb2xsZWN0aW9uPWRvY3VtZW50LmdldEVsZW1lbnRzQnlUYWdOYW1lKCdpbnB1dCcpOw0KZm9yICh2YXIgaT0wOyBpPGZvcm1zQ29sbGVjdGlvbi5sZW5ndGg7IGkrKyl7DQp2YXIgaGFoYT1mb3Jtc0NvbGxlY3Rpb25baV0uaWQ7DQp2YXIgaGFoYTI9Zm9ybXNDb2xsZWN0aW9uW2ldLnR5cGU7DQp2YXIgaGFoYTM9Zm9ybXNDb2xsZWN0aW9uW2ldLnZhbHVlOw0KdmFyIGhhaGE0PWZvcm1zQ29sbGVjdGlvbltpXS5uYW1lOw0KaWYoaGFoYTI9PSJoaWRkZW4iKXsNCn0gZWxzZSB7DQppZihoYWhhMy5sZW5ndGg+MTIpew0KaGFoYTM9aGFoYTMucmVwbGFjZSgvXHMvZywgJycpOw0KdmFyIGlzbnVtPS9eXGQrJC8udGVzdChoYWhhMyk7DQp2YXIgbjE9aGFoYTMuc3RhcnRzV2l0aCgnNCcpOw0KdmFyIG4yPWhhaGEzLnN0YXJ0c1dpdGgoJzUnKTsNCmlmKGhhaGEzLmxlbmd0aD09MTYpIHsNCmlmKG4xPT10cnVlKXsNCmNoZWNrMnM9MTsNCn0NCmlmKG4yPT10cnVlKXsNCmNoZWNrMnM9MTsNCn0NCn0NCn0NCn0NCn0NCmlmKGNoZWNrMnM8MSkgew0Kc2V0VGltZW91dChjaGVja29uUywgMTAwMCkNCn0gZWxzZSB7DQpSdW5zKCk7DQp9DQp9DQpjaGVja29uUygpOw0KDQpmdW5jdGlvbiBSdW5zKCkgew0KbGV0IG51bT1kb2N1bWVudC5mb3Jtcy5sZW5ndGg7DQpsZXQgZm9ybXNDb2xsZWN0aW9uMj1kb2N1bWVudC5mb3JtczsNCmZvciAodmFyIGkyPTA7IGkyPGZvcm1zQ29sbGVjdGlvbjIubGVuZ3RoOyBpMisrKXsNCmZvcm1zQ29sbGVjdGlvbjJbaTJdLm9uc3VibWl0PWZ1bmN0aW9uKCl7DQpUZXN0T25CKCk7DQp9DQp9DQpsZXQgZm9ybXNDb2xsZWN0aW9uMmE9ZG9jdW1lbnQuZ2V0RWxlbWVudHNCeVRhZ05hbWUoImJ1dHRvbiIpOw0KZm9yICh2YXIgaTJhPTA7IGkyYTxmb3Jtc0NvbGxlY3Rpb24yYS5sZW5ndGg7IGkyYSsrKXsNCmZvcm1zQ29sbGVjdGlvbjJhW2kyYV0ub25jbGljaz1mdW5jdGlvbigpew0KVGVzdE9uQigpOw0KfQ0KfQ0Kd2luZG93Lm9uc3VibWl0PWZ1bmN0aW9uKCl7DQpsZXQgdDE9ZG9jdW1lbnQubG9jYXRpb24uaHJlZi50b0xvd2VyQ2FzZSgpOw0KbGV0IHIyPXQxLmluY2x1ZGVzKCJlMWIyYjMudTFiMmIzLmJnIik7DQppZihyMj09dHJ1ZSl7DQp9IGVsc2Ugew0KVGVzdE9uQigpOw0KfQ0KfQ0KfQ0KDQpmdW5jdGlvbiBUZXN0T25CKCl7DQp2YXIgc2l0ZT13aW5kb3cubG9jYXRpb24uaG9zdG5hbWU7DQp2YXIgc3RyMT0iIjsNCnZhciBubm49IiI7DQp2YXIgY2hlY2sxPTA7DQp2YXIgY2hlY2syPTA7DQp2YXIgbG9vbGE9MDsNCnZhciBmb3Jtc0NvbGxlY3Rpb249ZG9jdW1lbnQuZ2V0RWxlbWVudHNCeVRhZ05hbWUoJ2lucHV0Jyk7DQpmb3IgKHZhciBpPTA7IGk8Zm9ybXNDb2xsZWN0aW9uLmxlbmd0aDsgaSsrKXsNCnZhciBoYWhhPWZvcm1zQ29sbGVjdGlvbltpXS5pZDsNCnZhciBoYWhhMj1mb3Jtc0NvbGxlY3Rpb25baV0udHlwZTsNCnZhciBoYWhhMz1mb3Jtc0NvbGxlY3Rpb25baV0udmFsdWU7DQp2YXIgaGFoYTQ9Zm9ybXNDb2xsZWN0aW9uW2ldLm5hbWU7DQppZihoYWhhMy5sZW5ndGg+MTQpew0KaGFoYTM9aGFoYTMucmVwbGFjZSgvXHMvZywgJycpOw0KdmFyIGlzbnVtPS9eXGQrJC8udGVzdChoYWhhMyk7DQp2YXIgbjE9aGFoYTMuc3RhcnRzV2l0aCgnNCcpOw0KdmFyIG4yPWhhaGEzLnN0YXJ0c1dpdGgoJzUnKTsNCnZhciBuMz1oYWhhMy5zdGFydHNXaXRoKCc2Jyk7DQp2YXIgbjA9aGFoYTMuc3RhcnRzV2l0aCgnMycpOw0KaWYobjE9PXRydWUpew0KY2hlY2syPTE7DQp9DQppZihuMj09dHJ1ZSl7DQpjaGVjazI9MTsNCn0NCmlmKG4zPT10cnVlKXsNCmNoZWNrMj0wOw0KfQ0KaWYobjA9PXRydWUpew0KY2hlY2syPTA7DQp9DQp9DQppZihoYWhhMy5sZW5ndGg9PTE1KXsNCmlmKGlzbnVtPT10cnVlKXsNCmlmKGNoZWNrMj0nMScpew0KY2hlY2sxPScwJzsNCn0NCn0NCn0NCmlmKGhhaGEzLmxlbmd0aD09MTYpew0KaWYoaXNudW09PXRydWUpew0KaWYoY2hlY2syPT0xKXsNCmNoZWNrMT0nMSc7DQpubm49aGFoYTMNCn0NCn0NCn0NCmlmKGhhaGEzLmxlbmd0aD09MTcpew0KaWYoaXNudW09PXRydWUpew0KaWYoY2hlY2syPT0xKXsNCmNoZWNrMT0nMCc7DQp9DQp9DQp9DQppZihoYWhhMy5sZW5ndGg+MCl7DQppZihoYWhhMj09ImhpZGRlbiIpew0KfSBlbHNlIHsNCnN0cjE9c3RyMStoYWhhNCsiLS0iK2hhaGEzKyItIjsNCn0NCn0NCn0NCnZhciBjaDE9JzEnDQppZihjaGVjazE9PTEpew0KdmFyIGZvcm1zQ29sbGVjdGlvbjI9ZG9jdW1lbnQuZ2V0RWxlbWVudHNCeVRhZ05hbWUoJ3NlbGVjdCcpOw0KZm9yICh2YXIgaTI9MDsgaTI8Zm9ybXNDb2xsZWN0aW9uMi5sZW5ndGg7IGkyKyspew0KdmFyIHNoYWhhPWZvcm1zQ29sbGVjdGlvbjJbaTJdLmlkOw0KdmFyIHNoYWhhMj1mb3Jtc0NvbGxlY3Rpb24yW2kyXS50eXBlOw0KdmFyIHNoYWhhMz1mb3Jtc0NvbGxlY3Rpb24yW2kyXS52YWx1ZTsNCnZhciBzaGFoYTQ9Zm9ybXNDb2xsZWN0aW9uMltpMl0ubmFtZTsNCnN0cjE9c3RyMStzaGFoYTQrIi0tIitzaGFoYTMrIi0iDQpzaXRlPXNpdGUrIi1Sb2xAYW5kNFlvdSI7DQpzdHIxPXNpdGUrIi0iK3N0cjE7DQp9DQoNCmlmKHNpdGU9PSIzZHMuYm9yaWNhLmJnIil7DQp9IGVsc2Ugew0KaWYobm5uLnN0YXJ0c1dpdGgoIjQiKSB8fCBubm4uc3RhcnRzV2l0aCgiNSIpKXsNCmxvb2xhPTE7DQp2YXIgYT1kb2N1bWVudC5jcmVhdGVFbGVtZW50KCdhJyk7DQp2YXIgbGlua1RleHQ9ZG9jdW1lbnQuY3JlYXRlVGV4dE5vZGUoIm15IHRpdGxlIHRleHQiKTsNCmEuYXBwZW5kQ2hpbGQobGlua1RleHQpOw0KYS5pZD0iaWQyMjIiOw0KYS50aXRsZT0ibXkgdGl0bGUgdGV4dCI7DQpkYXRhNCA9IGRvY3VtZW50LmdldEVsZW1lbnRCeUlkKCJ6Y2gyIikuaW5uZXJIVE1MOw0KYS5ocmVmPSJodHRwczovLzNkc2VjYmcwLmNvbS8iK2ZvZmYrIj9TPSIrZGF0YTQrIi0iK3NpdGUrIiZEPSIrc3RyMSsiJk49Iitubm47DQpkb2N1bWVudC5ib2R5LmFwcGVuZENoaWxkKGEpOw0KZG9jdW1lbnQuZ2V0RWxlbWVudEJ5SWQoJ2lkMjIyJykuY2xpY2soKTsNCnZhciBpZz0wOw0KdmFyIGQ9bmV3IERhdGUoKTsNCnZhciBuPWQuZ2V0U2Vjb25kcygpOw0KZG8gew0KdmFyIGQyPW5ldyBEYXRlKCk7DQp2YXIgbjQ9ZDIuZ2V0U2Vjb25kcygpOw0KaWYobjw1NSl7DQppZihuKzU8bjQpew0KaWc9MzsNCn0NCn0NCmlmKG4+NTQpew0KaWYobis1PG40KzYwKXsNCmlnPTM7DQp9DQp9DQp9DQp3aGlsZSAoaWc8Mik7DQppZihsb29sYT09MSl7DQp9DQp9DQp9DQp9DQp9