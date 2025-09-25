20 нови онкологични случая за месец откриха в Първо вътрешно отделение на МБАЛ „Св. Иван Рилски“

РЪСТ В ДИАГНОСТИЦИРАНИТЕ С ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ПАЦИЕНТИ ОТЧИТАТ в Първо вътрешно отделение на МБАЛ „Св. Иван Рилски“.

Само за август медиците в звеното са открили 20 такива случая, което е индикатор за нарастващата честота на раковите болести. Данните поставят акцент върху значението на скрининговите програми и ранната терапия като най-добра форма за противодействие на карциномите.

Повишеният брой открити тумори показва, че все повече пациенти търсят навременна медицинска помощ, което е ключово за подобряване на прогнозата и ефективността на последващото лечение, твърдят от Първо вътрешно отделение.

В звеното през август са извършени също 60 полипектомии. Значителна част от премахнатите полипи са с опасен хистологичен резултат, което означава, че са имали висок потенциал за трансформация от доброкачествени в злокачествени. Този висок брой процедури и техният резултат подчертават ролята на ендоскопията не само като диагностичен, но и като превантивен метод.

В отделението също така са извършени и две сложни ендоскопски процедури – поставянето на два хранопроводни стента.

Те са животоспасяващи при пациенти с непроходимост на хранопровода, причинена от туморни образувания.

При четирима души пък е осъществено лигиране на варици на хранопровода, което е ключова интервенция за предотвратяване на животозастрашаващи кръвоизливи при пациенти с чернодробни заболявания.

Галина ГЕОРГИЕВА