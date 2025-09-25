Арест за двама водачи, седнали зад волана солидно почерпени, колите им са иззети

Двама водачи, употребили алкохол установиха служители на Пътна полиция и РУ – Горна Оряховица. В нощта срещу 25 септември в областния град е извършена проверка на лек автомобил, управляван от 20-годишен от Стара Загора.

При теста на водача за употреба на алкохол, апаратът е отчел 2,74 промила. Той е отказал кръвна проба.

Същата вечер около 19,30 ч. в с. Първомайци е спрян лек автомобил, управляван от 61-годишен местен жител.Тестът с дрегер показал 2,24 промила алкохол. Той също е отказал кръвна проба.

Двамата пияни водачи са задържани за срок до 24 часа по ЗМВР. Автомобилите им са иззети. Срещу тях са започнати бързи производства.