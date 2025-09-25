Крими

Арест за двама водачи, седнали зад волана солидно почерпени, колите им са иззети

БОРБА БГ 0 четения 0 Comments

 

Двама водачи, употребили алкохол установиха служители на Пътна полиция и РУ – Горна Оряховица. В нощта срещу 25 септември в областния град е извършена проверка на лек автомобил, управляван от 20-годишен от Стара Загора.

При теста на водача за употреба на алкохол, апаратът е отчел 2,74 промила. Той е отказал кръвна проба.

Същата вечер около 19,30 ч. в с. Първомайци е спрян лек автомобил, управляван от 61-годишен местен жител.Тестът с дрегер показал 2,24 промила алкохол. Той също е отказал кръвна проба.

Двамата пияни водачи са задържани за срок до 24 часа по ЗМВР. Автомобилите им са иззети. Срещу тях са започнати бързи  производства. 

Вижте още

Обраха японска туристка на Царевец

БОРБА БГ 153 четения 0

1,6 г. затвор и 10 000 лв. глоба за млад мъж, бъркал дрога за 247 лв.

БОРБА БГ 354 четения 0

Повдигнаха обвинение на двама румънци,спипани да крадат от хотел

БОРБА БГ 206 четения 0

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *