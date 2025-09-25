Граждани алармираха кмета и местния парламент: „Единственият безплатен паркинг в Старо Търново е обсебен от музейни работници“

Единственият безплатен голям обществен паркинг в Старо Търново, в района на Музей „Възраждане и Учредително събрание“, е обсебен и заграден и до него нямат достъп жителите и гостите на града.

За това алармира от трибуната на Общинския съвет гражданинът Недялко Неделчев, който представи пред присъстващите кадри за случващото се. Мястото е оградено със синджири и заключено с катинари, като по този начин е осигурен достъп само за личните автомобили на музейни дейци, което е дискриминационно спрямо всички останали.

Всеки дръзнал да спре пък, бивал пропъждан с цветущи фрази, алармира Неделчев. Той припомни също така, че мястото няма алтернатива, а всички останали, включително живущи и туристи, си плащали чинно за зоните за кратковременно паркиране. Кметът Даниел Панов заяви, че ще направи проверка по случая и подготви информация за действията на Общината по казуса. Друг гражданин – Венцислав Узунов, пък постави темата за наскоро изградените буферни паркинги, които стоят празни. Според него една от причините за това е, че този на Френкхисар работи само от 8 до 20 часа, което е неудобно за мнозина, особено за пристигащите и заминаващите туристи. В останалото време бариерите му са спуснати и не се използва.

Екип „Борба“