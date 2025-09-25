Къде няма да има ток в петък /26 септември/

26.09.2025 г.

Поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването 8:30 ч. до 16:00 ч. в районите на:

Общ . Павликени – с. Сломер в района на СТП 2 Копринка Сломер.

Поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването от 9:00 ч. до 16:30 ч. в районите на:

гр. Стражица- кв. ЖП Гара и ЖП Гара, ул.Д.Узунов, ул. М.Друмев, банки „ДСК”, МВР.

8:30 ч. до 10:00 ч. и от 15:00 ч. до 16:00 ч. в районите на: Поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в районите на: Общ. Павликени – с. Батак, с. Сломер, с. Карайсен

Общ. Свищов – с. Г. Студена в района на:

СТП 2 Г.Студена

СТП 4 Г.Студена

КТП 13 Горна Студена.

Поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения от 13:00 ч. до 15:30 ч. в районите на:

Община Златарица

Село Равново , село Дедина, село Разсоха1 , село Дебели рът, село Хаджийска, село Шивачево, село Калайджии, село Резач, село Средно село , село Дълги Припек, село Новогорци, село Родина, село Горско Ново село, село Сливовица, село Чешма, село Росно, гр. Златарица : ул. Росица, ул. Градище, ул. Първа пролет, ул. Маестро Атанасов.