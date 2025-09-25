тоалетни
Горещи новиниОбщество

Кметството отваря изоставените обществени тоалетни

БОРБА БГ 321 четения 0 Comments

Макар да е доста по-рентабилно използването на химически тоалетни, които се разполагат според нуждите и са по-лесни за обслужване, а приоритет за местната власт да е справянето с безводието, от Община Велико Търново планират да възстановят обществените места за облекчаване в централата част на града.

Това стана ясно от отговор на кмета инж. д-р Даниел Панов на питане на общинския съветник адв. Момчил Иванов. Последният поиска да разбере каква ще е съдбата на тоалетната пред централна поща и тази на паркинга на ул. „Независимост“ зад старите хали. От местната администрация подчертаха, че според Закона за устройството на територията и Наредбата за достъпна среда обществените съоръжения трябва да са пригодени за инвалиди. Санитарните обекти ще бъдат пуснати на търг на символична цена, за да може да се експлоатират от коректни наематели. В случай че не се намерят такива, от общинската фирма „Царевград Търнов“ ще трябва да ги поемат.

