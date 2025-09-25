Изчезнали къщи и градски силуети от миналото описва арх. Донка Колева

Видният специалист издаде уникална книга за архитектурното богатство на Велико Търново

Изчезнали завинаги обществени сгради и къщи, променени градски силуети на старата столица от XII век до наши дни и много любопитни истории.

Това може да се види и прочете в книгата на арх. Донка Колева „Велико Търново. Исторически град със забележителна архитектура и природа“, която предстои да излезе от печат. Уникалният труд без аналог в други градове проследява историческото развитие и културното наследство на града, градоустройството през вековете, урбанистичните планове, кварталите, чешмите, хотелите, училищата, маазите, мостовете и всичко, което представлява интерес за тези, които обичат Велико Търново. Специално внимание е отделено на митрополията, манастирите, храмовете и джамиите и не на последно място на проектантите на обществени емблематични сгради през последните десетилетия.

Арх. Донка Колева, която е живата история на архитектурата на старопрестолния град, тук проявява в пълна степен творческата си натура, защото в богато илюстрираната книга над 100 от илюстрациите са сътворени от нейната ръка.

Книгата се издава от сдружение „Велико Търново – историческа и духовна столица на България“, с финансиране от него и авторката. Полиграфията е дело на издателство „Фабер“. Представиха я първо пред медиите представителят на сдружението зам.-кметът Нейко Генчев и председателят Станислав Стоянов. И разбира се, авторката, която също членува в него.

А официалното и наистина грандиозно представяне пред обществеността ще бъде на 23 октомври от 17,30 ч. в музей „Възраждане и Учредително събрание“ в присъствието на много гости.

„Колкото е уникален градът, толкова е уникална и книгата на арх. Донка Колева. Много е важно отношението й към нашия град. През всичките години, в които работи в институциите, тя развива проекти, международни отношения, обществена дейност. С много опит и професионална компетентност, тя е изключителен специалист, за когото много общини ни завиждат. А книгата й е с качество на художествено произведение“, сподели Нейко Генчев.

„Посветих тази книга на великолепието на този град и на живописната архитектура. Град приказка, сътворен в хармония на човека с природата, със своите невероятни силуети и панорами, които са познати в целия свят. Използвала съм много документи, архиви, туристически пътеводители, но никъде не видях посочено по-задълбочено проучване и анализ за урбанистичното и архитектурно развитие на самия град.

Днес си поставяме за стратегическа цел опазването на културното наследство на Велико Търново и развиването на културния туризъм. Това можем да направим само когато подготвим и разработим политики на местно ниво, които са основи на опознаването и популяризирането на архитектурното наследство. Книгата е създадена на базата на проучванията и изготвянето на инвентарни описи за над 400 сгради от територията на Стария град по проект за децентрализирано сътрудничество между Община Велико Търново и френския град Байон. Тогава си поставихме за цел с тези инвентарни описи да популяризираме културното наследство на Велико Търново като общо културно наследство на Европа.

Проследила съм и конкретните ползи за града – анализите и проучванията могат да послужат за управлението, реставрацията и ремонта на старите сгради.

Като документация могат да послужат за бази данни за изработването на планове и проекти, а на гражданите и жителите на Велико Търново даваме информация и подтикваме към заинтересованост те да поддържат своите сгради. Текстовете са придружени с много рисунки, чертежи и снимки, които представят старата архитектура, богатството от различни технологии и духовния напредък на търновци през всичките исторически периоди“, разказа за творческия процес авторката.

Арх. Донка Колева сподели, че любимата й сграда е хан „Хаджи Николи“, където личи личното отношение на Колю Фичето, съчетавайки майсторството си със съвременни стилове от средата на XIX век като барока, изразено в извитите балкони.

„За съжаление, няма ги много сгради по улиците „Гурко“, „Велчо Джамджията“, „Стефан Стамболов“, „Независимост“. В голямата си част те са били паянтови къщи от времето на Възраждането. Изчезнали са и паянтовите къщи в подножието на Царевец. Но няма проблем това, което е показано в книгата, да се използва за реставрация и бъдещо опазване на културното наследство. А би могло определени обекти в старата част на Велико Търново, като средновековните църкви в кв. „Асенов“, а и тези в Арбанаси, да бъдат кандидати за вписване в световното културно наследство“, допълни тя.

Нейко Генчев вметна, че в момента се изработва т. нар. „план за опазване и управление на Историческо селище Велико Търново“, по примера на колегите от Байон.

Ана РАЙКОВСКА

Сн. авторката