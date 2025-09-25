МБАЛ Павликени изплува с текуща печалба след забавени плащания от Здравната каса
НАПРЕЖЕНИЕТО ОКОЛО КОНКУРСА ЗА НОВ УПРАВИТЕЛ НА МБАЛ ПАВЛИКЕНИ породи тревога за евентуален фалит на лечебното заведение.
След като клиниката завърши 2024 г. със загуба в размер на 212 581 лв., настоящата директорка и кандидатка за поста д-р Ренета Кръстева изтъкна пред „Борба“, че за първите 7 месеца на 2025 г. реализираната печалба възлиза на 41 594 лв. Това се дължи на изплатена тази пролет надлимитна дейност в размер на 188 297 лв. за периода от март до ноември 2024 г.
„Финансовият резултат показва, че болницата реализира печалба въпреки високите текущи разходи, повишената минимална работна заплата и непроменените цени на клиничните пътеки от март 2024 г. Голяма част от разходите са изплатени през август и счетоводно резултатите към края на месец юли са на печалба в размер на 41 594 лв. Финансовото състояние на МБАЛ Павликени е стабилно“, посочи д-р Кръстева.
Управителката на клиниката заяви, че дружеството има просрочени задължения в размер на 62 246 лв. Болницата изплаща безлихвен кредит към Община Павликени, като й остава да внесе още около 60 000 лв. Клиниката има и задължения за данък сгради и такса смет на стойност 62 614 лв., за които е подписано споразумение за разсрочено плащане, уточни още д-р Кръстева.
Коментира като положително и вдигането на лимита за дейността на МБАЛ от страна на РЗОК.
Директорката подчерта, че лечебното заведение няма просрочени задължения към НАП – В. Търново, за лекарства, консумативи и електрическа енергия.
„Колкото и трудно да е, болницата е изпълнила всички условия по Колективния трудов договор – фонд „Работни заплати“. За специалисти по здравни грижи основното възнаграждение е 1500 лв., за старши сестри в отделения – 1550 лв., главна сестра – 1650 лв., лекар без специалност – 1900 лв., лекар с една специалност – 2000 лв., лекар с две специалности – 2100 лв., началник на отделение и ръководител на аптека – 2200 лв.“, заяви шефката.
Изброи, че клиниката е оборудвана с елекромиограф, доплеров сонограф, електроенцефалограф, 21 бр. пациентски монитори, два респиратора и куп други специализирани уреди. Сред важните придобивки е и кислородна инсталация във Вътрешно отделение, Интензивно отделение, интензивните стаи на Неврологично отделение, Педиатрия и Хирургия.
От началото на годината до края на юли т.г. преминалите болни са 2144 души.
Междувременно стана ясно, че сегашната управителка и другият кандидат за шеф на болницата д-р Иван Попов са допуснати до трети етап на конкурса.
Галина ГЕОРГИЕВА