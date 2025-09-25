Община Сухиндол благодари

Kогато институциите и хората застанат рамо до рамо, няма непреодолими изпитания

Община Сухиндол изказва благодарност към всички, взели участие в гасенето на пожара на 24 септември в град Сухиндол.

Благодарение на бързата реакция и високия професионализъм на пожарните екипи от Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – гр. Велико Търново, РСПБЗН – Павликени, РДПБЗН – Габрово, РСПБЗН – Севлиево, Доброволно формирование Павликени, Доброволно формирование Сухиндол, както и на безрезервната помощ и отдаденост на граждани, бе предотвратено тежко бедствие и бяха спасени човешки животи, имущество и природа.

Тази обща борба срещу огъня показа силата на единството и солидарността – когато институциите и хората застанат рамо до рамо, няма непреодолими изпитания.

С искрена благодарност ви пожелаваме здраве, сили и удовлетворение от благородната ви мисия. Вашият пример вдъхновява и ни напомня, че доброто винаги побеждава.