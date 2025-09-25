Предлагат в някогашния ЖП пансион да има и музеен кът за живота в него през годините
Темата със сградата на ЖП пансиона във Велико Търново продължава да вълнува местната власт, след като стана ясно, че Общината иска имотът да бъде прехвърлен от държавата безвъзмездно в нейна полза.
Идеята е там да се направи етнографски музей, който да стане дом на българските килими на холандеца Якоб ван Бейлен, който е най-големият колекционер у нас. Предложението беше прието радушно и обогатено в комисиите към местния парламент.
Общинският съветник Михаил Михалев предложи освен етнографски музей в сградата да бъде отреден музеен кът, който да показва историята на ЖП пансиона и живота в него през годините. Самият той предложи да предостави снимки от 50-те години на миналия век, които да бъдат ползвани за експозицията.
„Сградата е впечатляваща, невероятна, с изключително богата история.
През нея са минали стотици, ако не хиляди деца на железничари в цяла България. Като институция този жп пансион беше нещо уникално, но за съжаление, вече не съществува. Сградата се руши. Между другото, тя е собственост на БДЖ. От доста години те се опитват да я продадат, не е отсега, не е от вчера, но интерес към нея няма. Тя има и прилежащи сгради, които също се рушат. Има игрище, което е можело да бъде ползвано също – за баскетбол, волейбол, различни спортове да се практикуват там. Въобще място, което в момента е тъжно за гледане и изглежда по изключително грозен начин.
Ако се прави един такъв етнографски музей, за да запазим и съхраним тази голяма и невероятна колекция на бившия наш колега Якоб ван Бейлен във Велико Търново, ще бъде чудесно. Но ми се струва, че трябва да помислим и за един малък музеен кът, който да запази историята на пансиона като институция. Мисля, че той няма да бъде в противовес с един такъв етнографски музей. Напротив, ще бъде едно допълнение към посетителите, които ще се запознаят с работата и живота, с много запазени архивни снимки от дома“, сподели Михалев.
Неговото предложение беше вписано в протокола на заседението на Комисията по образование, наука и култура без официално предложение, тъй като сградата все още не е деактувана и всички бъдещи планове на този етап са хипотетични.
