Откриха първия кабинет по жестов език в областта

В него ще се изучава жестовата азбука, граматика и неврогимнастика на двете ръце

ОГРОМНА КРАЧКА КЪМ ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС СЪС СОЦИАЛНА НАСОЧЕНОСТ НАПРАВИ ГОРНА ОРЯХОВИЦА. В СУ „Георги Измирлиев“ беше открит първият за областта кабинет по жестов език.

Иновативното помещение разполага със специални табла и помагала за изучаване на жестовата азбука и граматика, както и за изпълняване на неврогимнастика на двете ръце.

Лентата на новия кабинет прерязаха кметът Николай Рашков, председателят на Общинския съвет Огнян Стоянов и Даниела Ванкова – Габровска, старши експерт начален етап в Регионалното управление на образованието.

„Това е пътят на развитие – няма хора с увреждания, ние просто сме различно оцветени“, заяви на откриването зам.-директорът по учебно-творческата дейност Йорданка Кушева.

„Откриваме кабинета с надежда, че обучавайки се в клуба по жестов език, тези прекрасни наши ученици един ден ще създадат по-добро общество“, коментира Таня Белинова, която е ръководител на сформираната през миналата учебна година нова извънкласна дейност по интереси за изучаване на жестов език. Тя е учител в гимназията и предстои да се дипломира в Софийския университет по специалността „Жестов език в образованието“, а вече е и сертифициран преводач.

СУ „Георги Измирлиев“ е единственото школо в региона, в което се преподава системата от жестове, използвана за комуникация между хора с увреден слух или говор. Освен че могат да говорят на жестов език, децата в групата по интереси могат и да пеят.

С тях работи учителят по музика Стелияна Цвяткова. Наскоро групата за синхронно пеене „Мини жестимо“ спечели две награди от VI международен младежки фестивал „Славянски звън“ в категорията „Вдъхновение“. Разходите по пътуването на децата и техните ръководители до Варна бе осигурено от Община Горна Оряховица.

След откриването на кабинета бе представен и проектът „Жестовете научи и в приказки ги претвори!“. Дейностите се финансират по процедурата „Бъди активен“ на местната власт. По процедурата в СУ „Георги Измирлиев“ е създаден филм, в който децата от клуба на Таня Белинова разказват приказки на жестов език за малчугани с проблеми със слуха. Филмът ще бъде промотиран в специализирани центрове, училища, детски градини и други институции.

Галина ГЕОРГИЕВА