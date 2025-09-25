Разкриха непълнолетни откраднали кросов мотор и лек автомобил

Кражба на мотоциклет разкриха служители на РУ – Елена. На 24 септември по обяд съдействие в полицията е потърсил жител на Елена. Той обяснил, че в периода от 10 до 24 септември тази година от имот негова собственост в с. Илаков рът е била извършена кражба на кросов мотоциклет.

От проведените незабавни действия по разследването е установено, че извършител на посегателството е непълнолетно момче от Елена. Инкриминираната вещ е установена и върната на собственика.

Служители на РУ – Елена установиха трима непълнолетни откраднали лек автомобил, паркиран пред жилище в Златарица. Сигнал за случая е получен в сряда около обяд. Оказало се, че извършители на посегателството са три непълнолетни момчета – две от Златарица и едно от Елена.

Материалите по двата случая ще бъдат докладвани в прокуратурата.