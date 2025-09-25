Разрешиха проучването на подземна река край Леденик, която може да захрани 10 села

ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОУЧВАТЕЛЕН СОНДАЖ НА СТАРО НАХОДИЩЕ НА ПОДЗЕМНИ ВОДИ В ЛЕДЕНИК ДАДЕ МЕСТНИЯТ ПАРЛАМЕНТ ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО. Предложението е на кмета на населеното място Антон Кръстев, който вижда вариант за алтернативно захранване в случай на суша и намаляване обема на „Йовковци“.

„Преди 50 години е правен сондаж, открит е водоизточник, който може да захрани населените места Леденик и Шемшево.

Това бяха мотивите ми да подам този проект за решение“, обясни Антон Кръстев.

По думите му става въпрос за подземна река, която тече на няколкостотин метра от съоръжението за хлориране на водата от язовира и главния водопровод от него в подножието на пътя София – Велико Търново.

Със своето решение местният парламент дава разрешение за извършване на проучвателен сондаж за водовземане.

То трябва да стане от общински имот, под който също минава реката.

Става дума за бивше лозе VIII категория с площ от малко над 18 дка.

Според Кръстев по този начин чрез връзка със съществуващия хлоратор Леденик, Шемшево, Беляковец, Пушево, Ветринци, Момин сбор, Балван, Емен, Ново село и Самоводене ще имат алтернатива на водоснабдяването от „Йовковци“.

АНТОН КРЪСТЕВ Е УБЕДЕН, ЧЕ ПОДВОДНАТА РЕКА Е ДОСТА ПЪЛНОВОДНА И ДОРИ Е КОЛКОТО ЯНТРА.

Още по-големи оптимисти твърдят, че подобен водоизточник може да осигури временно вода и за Велико Търново при евентуално пресъхване на яз. „Йовковци“.

Нещо повече, това можело да стане по гравитачен път, без допълнително изпомпване и влагане на много средства.

През 70-те години на ХХ век в землището на Леденик са били извършени сондажи в имоти с настоящи идентификатори по кадастрална карта 43253.11.57 и 43253.11.55, които към днешна дата са общинска собственост.

Откритита подземна река е била на дълбочина около 40 метра, който към тогавашния момент е могъл да захрани село Леденик с нужните количества вода. С построяване на яз. „Йовковци“ се спират дейностите по допълнителни проучвания и евентуално водовземане от подземния водоизточник.

Посочените имоти се намират на около 500 метра от основния резервоар, захранващ селата Леденик и Шемшево с питейна вода, и на около 700 метра от хлораторното, което разпределя водата към всички населени места, намиращи се западно от града, плюс Беляковец и Самоводене, обяснява кметът Антон Кръстев.

В същото време обемът на яз. „Йовковци“ към момента е малко над 50%. От ВиК дружеството са категорични, че на този етап не може да се говори за воден режим.

Екип „Борба“