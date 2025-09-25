Разширяват Беляковец с 274 дка, слива се с Велико Търново

Правят нови квартали и парк в селото

Незастроен терен от 274 дка в южната част на Беляковец и граничещ с проектен път ще бъде присъединен към урбанизираната територия на селото.

Така практически то ще се слее с Велико Търново. За тази цел предстои Общинският съвет да одобри проект за изменение на ПУП с план-схеми на вертикалната планировка, комуникации, транспорт, водоснабдяване и електроснабдяване.

Поземленият имот е частна общинска собственост. Инвестиционната инициатива на Общината е заради засиления интерес към Беляковец. В последните години там постоянно се търсят имоти и се вдигат нови къщи, а жителите се увеличават. По постоянен адрес в селото живеят около 800 души, но на практика отдавна са над 1000. Близостта до Велико Търново го прави предпочитано място, но парцелите за ново строителство са на изчерпване. За отреждане на още терени за жилищно строителство е необходимо да се промени и предназначението на земята.

Според новия ПУП на Беляковец в парцела се обособяват нови 8 квартала за жилищни нужди. В единия от тях се създават два нови урегулирани поземлени имота „за техническа инфраструктура“ и „озеленяване“. Предвижда се и оформянето на парк с широколистни и иглолистни дървета и храсти.

Промяната е съгласувана и с кмета на селото Албена Беренска.

Ана РАЙКОВСКА