ВТУ посрещна първокурсниците с табели „Добре дошли“
Топло посрещане за първокурсниците организираха във Великотърновския университет.
Председателят на Студентския съвет Васил Цонков вдигнат табела с надпис „Добре дошли“.
Ректоратът на университета вече е изпълнен с първокурсници, които се записват в общежитията и се стягат за 4-годишно приключение и много положителни емоции. Началото на учебната година ще бъде дадено на 1 октомври.
Същия ден ще бъде проведена първата дискотека на открито пред ректората. За доброто настроение на всички ще се погрижи DJ Емо, който обещава много емоции за студентите.
Михаил МИХАЛЕВ
Снимки: ВТУ