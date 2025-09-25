посрещане
Образование

ВТУ посрещна първокурсниците с табели „Добре дошли“

БОРБА БГ 15 четения 0 Comments

Топло посрещане за първокурсниците организираха във Великотърновския университет.

Председателят на Студентския съвет Васил Цонков вдигнат табела с надпис „Добре дошли“.

Ректоратът на университета вече е изпълнен с първокурсници, които се записват в общежитията и се стягат за 4-годишно приключение и много положителни емоции. Началото на учебната година ще бъде дадено на 1 октомври.

Същия ден ще бъде проведена първата дискотека на открито пред ректората. За доброто настроение на всички ще се погрижи DJ Емо, който обещава много емоции за студентите.

посрещане

Михаил МИХАЛЕВ

Снимки: ВТУ

 

Вижте още

84 специализанти завършиха квалификационни курсове в Професионалния сержантски колеж към НВУ

Галина Георгиева 280 четения 0

Свищовската академия и ВУТП ще обучават магистри по дигитална икономика

БОРБА БГ 296 четения 0

Учителка от ОУ „Димитър Благоев“ създаде електронна книжка с 24 коледни истории

БОРБА БГ 457 четения 0

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *