ВТУ посрещна първокурсниците с табели „Добре дошли“

Топло посрещане за първокурсниците организираха във Великотърновския университет.

Председателят на Студентския съвет Васил Цонков вдигнат табела с надпис „Добре дошли“.

Ректоратът на университета вече е изпълнен с първокурсници, които се записват в общежитията и се стягат за 4-годишно приключение и много положителни емоции. Началото на учебната година ще бъде дадено на 1 октомври.

Същия ден ще бъде проведена първата дискотека на открито пред ректората. За доброто настроение на всички ще се погрижи DJ Емо, който обещава много емоции за студентите.

Михаил МИХАЛЕВ

Снимки: ВТУ