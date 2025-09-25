Търсят с конкурс най-добрата снимка от Велико Търново

Сдружение „Велико Търново – историческа и духовна столица на България“ организира фотоконкурс „Архитектурното наследство на Велико Търново в стари и съвременни фотографии“, който тече от 25 септември, обяви председателят му Станислав Стоянов.

Той се посвещава на 840 години от въстанието на Асен и Петър и на основаването на търновската архиепископия. Категориите са две: съвременни фотографии за архитектурното наследство на Велико Търново след 2000 г. и стари и непознати фотографии за търновската архитектура.

Осигурен е награден фонд. В първата категория ще бъдат наградени на първите три места с парични премии съответно от 500 лв., 300 лв. и 200 лв. Във втората категория ще бъде отличен само победителят с награда от 500 лева.

Фотосите ще бъдат оценявани от жури в състав арх. Донка Колева, доц. Борис Желев – преподавател във Факултета по изобразително изкуство на ВТУ, и познатият на всички фотограф и носител на награда „Култура“ на Община Велико Търново Никифор Тодоров.

Обявяване на победителите и награждаването им ще бъде на 23 октомври в музей „Възраждане и Учредително събрание“ от 16,30 часа. Най-добрите фотоси ще бъдат подредени в изложба в Конака и може да се видят в деня на награждаването.

Участниците в конкурса могат да изпращат снимки до 20 октомври.

Ана РАЙКОВСКА

Сн. авторката