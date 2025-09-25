Ученици плащат само по 75 лв. на месец за общежитие във Велико Търново

75 лв. е месечната такса в общинското училищно общежитие „Колю Фичето“ във Велико Търново, съобщи директорът на Дирекция „Образование“ Пенка Игнатова.

Сградата предлага много добри условия с двойни и тройни стаи, а в момента там са настанени около 70 деца. Капацитетът е почти пълен, като свободните са само 6. Стаите разполагат с прилични мебели и собствен санитарен възел.

В общежитието се настаняват ученици, които се обучават във великотърновски училища, но са от други населени места и нямат възможност да пътуват всеки ден. Срещу 75 лв. на месец те получават отопление и не заплащат ток и вода.

Всяка година местният парламент гласува учениците, които ползват общежитието на Спортното училище „Георги Живков“, да бъдат освободени от такси. Те се поемат от собствени приходи на школото.

„Общежитието към Спортното училище е с отделен стандарт, който е скъп.

Те могат да си позволят това да ги облекчат от таксите. Не ни ангажират по никакъв начин. Това е за сметка на техния бюджет, формиран по реда на стандарта. Нямат оборот от такси“, обясни Пенка Игнатова.

Михаил МИХАЛЕВ