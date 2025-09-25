В обновена зала посреща талантите си Шахматен клуб „Етър“
С тържествен водосвет и коктейл откри обновената си зала Шахматен клуб „Етър“. Съоръжението, което клубът ползва в спортния комплекс „Ивайло“, е изцяло обновено със собствени средства.
„Инвестицията е направена с много желание, тъй като ние сме отговорни към 100 години история на шахмата във Велико Търново и трябва да поддържаме едно ниво. Важно е за децата и техните родители, а и за нивото на спортния комплекс „Ивайло“, който поддържа стандарти, да се стремим да даваме пример“, коментира председателят на ШК „Етър“ Николай Йорданов.
Подовата настилка е сменена изцяло, ремонтирани са стените, боядисани вече във виолетово и в стилно черно-бяло, променени са доста детайли, свързани с мебелировката, с аудио-визуални занимания…
Изложени са част от трофеите на клуба – купите от държавните отборни първенства, в които е шампион, друга част е дарение от гросмайстор Мариян Петров на спечелените от него отличия по целия свят. По стените има снимки на всички 13 световни шампиони плюс Веселин Топалов и Антоанета Стефанова.
За откриването бяха поканени приятели на клуба и хора, които са помагали през годините. WIM Светла Йорданова благодари на всички, които уважиха събитието, за съпричастността и подкрепата.
Шах клубът бе осветен от отец Николай Петков, който призна, че шахматът е и негова любов и той освен спорт, носи красота и поезия и дава най-добрите приятелства.
„Вече близо 21 години ползваме тази зала. Оттук тръгнаха редица шампиони и медалисти, някои от тях като мм Емил Стефанов постигнаха международни висини. Връзката е не само с нашите възпитаници, тя е много по-назад и по-дълбока, защото зад нас стои стогодишна история на шахматното движение. ВТШК е основан през 1927 г. и високото ниво, което се стараем да поддържаме във всяко ниво, ни задължава. Това беше една от мотивациите да направим този ремонт, за да бъде тук една ковачница на бъдещи шампиони, които да преследват успехите в хубава обстановка и да асоциират шаха с нещо хубаво и приятно“, заяви при откриването Николай Йорданов.
Сред гостите бе и директорът на ОП „Спортни имоти и прояви“ Петко Павлов, който сподели: „Познавам Светла и Николай Йорданови повече от 20 години, наясно съм с пътя, който изминаха, и ще кажа това, което ги отличава от много други: те никога не казват „направете ни, дайте ни“. Николай казва: „хайде да го направим!“ и го правят. Този шахматен клуб стана още по хубаво място за спорт и за самочувствие на децата, които ще тренират тук. Сигурен съм, че ще продължават да са ковачница на кадри и на добри хора!“
Председателят на ШК „Етър“ Николай Йорданов и Петко Павлов символично направиха първия ход на стилна шахматна дъска, поставена на една от стените.
