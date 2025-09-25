Вашият хороскоп за петък и почивните дни /26-28 септември/

В петък Луната е в Скорпион и взаимодействието й с Уран може да направи този ден по-емоционално натоварен и нервен за някои зодиакални знаци. Постарайте се да не се водите от първосигналните си реакции и така ще си спестите някои разочарования. В събота Луната в Стрелец е в хармоничен аспект със Сатурн и Нептун. Това ще ни придаде оптимизъм и творчески стремежи. Имаме усещане за радост и времето ще е прекрасно, ако го споделим с приятни хора. В неделя Луната е в напрегнат аспект с Венера. Възможно е да изпитаме чувство на нестабилност и непредсказуемост. Нека не се притесняваме от случващите се промени, а ги приемаме като нещо хубаво в живота си.

ОВЕН

Не контролирайте всичко

26 септември. Не се опитвайте да контролирате всички и всичко около себе си, защото ще предизвикате неодобрение. Оставете на събитията сами да се развият и на хората сами да мислят за действията си. Днес ще се заемете със задача, която ще свършите в рамките на идната седмица.

27 септември. Насладете се на малките неща в живота. Знам, имате големи планове и амбиции, но за момента те нека не затормозяват мисленето ви. Поставете във фокуса си малките постижения, които правите всеки ден, и така ще сте в пъти по-доволни от всякога.

28 септември. Неочаквани разходи могат да ви развалят настроението днес. Не си струва да проваляте хубавата неделя, тъй като разходът така или иначе ще трябва да се направи. Просто го приемете и не го превръщайте в повод за напрежение.

ТЕЛЕЦ

Разкажете вълненията си

26 септември. Днес сте активни и дейни, но често пъти емоциите ви ескалират и се превръщат в ненужна нервност. Нервност, която можете да спестите както на себе си, така и на хората около вас. Поговорете с половинката и планирайте пътуване или почивка през есенните месеци.

27 септември. Не пропускайте възможността да поговорите с близките си и да обсъдите различни неща, които вълнуват всички ви. Общуването и споделянето ще доведе до вдъхновение и търсене на нови перспективи. Не се страхувайте да разкажете всичко, което ви вълнува.

28 септември. Отношенията ви с близките могат да преминат през малки кризи днес. Възможно е да се стигне до неочаквани разногласия или напрежение. Опитайте да го овладеете и да не влизате в излишни конфликти.

БЛИЗНАЦИ

Не бъдете суеверни

26 септември. Имате желание да развиете своя потенциал, но внимавайте с хората около вас, които ще се опитат да ви манипулират чрез поведението си, чрез думите си или чрез свои действия. Доверете се на интуицията си, която ви дава информация кой точно ви лъже и кой не.

27 септември. Потопете се в собствените си мечти и желания. Помислете за планове за бъдещето и това как да ги реализирате най-скоро. Дайте си шанс да мечтаете и се вдъхновявайте от всичко, което ви заобикаля. Обърнете внимание на малките неща в живота.

28 септември. Днес плановете ви могат да бъдат нарушени от непредвидени събития. Старайте се да приемате случващото се с лекота и да не се вглъбявате в дреболии, още по-малко да си внушавате, че сте суеверни и да търсите причина за проблемите в това, че сте направили или не сте направили нещо според определени вярвания и суеверия.

РАК

Не обвинявайте

26 септември. Ще усетите силни емоции днес и ще преувеличавате нервното си напрежение. Внимавайте да не се впуснете в необмислени действия или постъпки. Бъдете умерени в разговорите и не хвърляйте обвинения, когато искате да нападнете някого.

27 септември. Този ден е прекрасен за забавления и кратки излизания. Приятното прекарване с близките и приятелите ще ви зареди с положителна енергия. Можете да попаднете в нова компания и компанията на човек, който да ви заплени с чара и обаянието си.

28 септември. Неделя носи неочаквани ситуации, които могат да ви извадят от обичайния ежедневен ритъм. Бъдете подготвени да реагирате своевременно и да вземете бързи решения, които да балансират деня ви. Промените могат да са положителни, ако вие им дадете шанс да са такива.

ЛЪВ

Релаксирайте

26 септември. Работният ден може да ви донесе неочаквани ситуации, които изискват от вас спокойствие и търпение. Не се поддавайте на стремежа да доминирате, защото това може да предизвика ненужни спорове. Заложете на баланса във взаимоотношенията си и в личен, и в професионален план.

27 септември. Погрижете се за собствените си нужди. Отдайте се на хобита или занимания, които ви носят удоволствие. Опитайте да забравите напрегнатите моменти, които преживяхте през седмицата.

28 септември. Неделя ви поднася изненади, свързани с домашната среда или с близки хора. Възможно е да ви се наложи да се справите с неочаквано и непланирано задължение, касаещо ваш близък човек – роднина или приятел. Да се притечете на помощ и да съдействате.

ДЕВА

Налагате мнението си

26 септември. Имате ясни цели. Желанието ви е да постигнете много за кратко време, но все пак не прибързвайте. Днешният ден е подходящ за стратегическо планиране, а не за импулсивни действия. Вечерта излезте с приятели. Имате нужда да разкажете на някого за намеренията си.

27 септември. Общуването с нови хора, с хора, които тепърва навлизат в живота ви, днес ще ви носи усещане за радост. Вие обичате да приказвате, обичате да слушате и обичате да бъдете слушани. Днес ще имате повод да направите всичко това.

28 септември. В този ден общуването с вас може да се окаже предизвикателство. Искате на всяка цена мнението ви не само да бъде чуто, а и да бъде прието на сто процента. Е, конфликтите са ви гарантирани.

ВЕЗНИ

Заложете на релакса

26 септември. Възможно е да усетите силно вътрешно напрежение, което може да се отрази на отношенията ви с колегите и близките. Опитайте да се отдалечите от назряващи конфликти, вместо да се включвате в тях. Вечерта прекарайте вкъщи, гледайки спокоен филм или четейки книга.

27 септември. Днес е чудесно време за разходки на свеж въздух. Не се затваряйте вкъщи, а потърсете начин как да сте навън, сред природата и сред хора, които ви зареждат със сили и енергия. Имате нужда да отпуснете нервната си система.

28 септември. Възможно е да се почувствате несигурни за финансите си днес. Неочаквани внезапни разходи или промени в бюджета могат да ви объркат и изплашат. Не предприемайте рискови начинания и не вземайте прибързани решения. Ще се справите до следваща заплата.

СКОРПИОН

В центъра на вниманието сте

26 септември. Желаете да блеснете пред другите. Да покажете себе си и своите сили и способности, но много лесно бихте прекрачили границата между увереност и самонадеяност. Бъдете по-дипломатични. Успехите ще дойдат не ако налагате мнението си, а ако го споделяте с другите.

27 септември. Ще успеете да изразите себе си, своите емоции, страсти и желания по най-добрия начин днес. Ще бъдете в центъра на вниманието и всички ще ви гледат и слушат. Какво по-хубаво от това за хора като вас?

28 септември. Днес сте прекалено съсредоточени върху малките детайли в личния си живот, а постоянното им премисляне може да доведе до хаос в мислите и чувствата ви. Объркването е гарантирано, но то ще ви направи нервни и недоволни.

СТРЕЛЕЦ

Среща с интересни хора

26 септември. Не се поддавайте на емоционалния хаос около себе си. Петък изисква спокойствие и рационални действия, за да избегнете евентуални грешки. Не позволявайте на вътрешното напрежение да повлиява начина ви на общуване и комуникиране. Легнете си по-рано от обичайното.

27 септември. Време е да оставите зад гърба си всякакви ангажименти и да се насладите на почивната събота. Вземете си време за вас самите и нека не ви е гузно, че не обръщате внимание на другите хора, а само на себе си.

28 септември. Денят е наситен с непредвидими обстоятелства, които може да ви накарат да промените плановете си. Възможно е да срещнете хора, които да внесат нова перспектива в живота ви. Научете нещо от тях.

КОЗИРОГ

Опитайте с мекия тон

26 септември. Ще ви се наложи да проявите търпение при общуването с околните. Няма как да налагате мнението си, защото днес никой няма да пожелае да ви чуе или разбере, ако се държите агресивно и настъпателно. Опитайте чрез мекия тон и всичко ще се получи от само себе си.

27 септември. Денят е подходящ за всякакви творчески работи. Занимавайте се с изкуство, музика или нещо, което провокира креативното ви мислене. Посетете изложба, отидете на кино или театър. Доставете си наслада на душата.

28 септември. Някой може да ви изненада с неочаквано предложение или да промени плановете ви за деня. Възприемете промените като възможност за нови преживявания. Като шанс да устите нещо вълнуващо.

ВОДОЛЕЙ

Събота отдайте на семейството

26 септември. Днес търсите поле за изява, но амбициите ви са изострени до крайност. Бъдете тактични и се съобразете с възможностите си. Невинаги това, което искате, е онова, което съществува в реалността наоколо. Позволете на малките стъпки да ви водят към успеха.

27 септември. Отдайте този ден на семейството си. Събудете се и направете вкусна закуска, а деня прекарайте в дейности, в които всеки е зает с нещо. Може и да посетите близка забележителност или просто да си направите разходка в парка.

28 септември. Нещо, свързано с работата или кариерните ви планове, може да се развие не по очаквания начин. Въпреки това бъдете готови да се нагодите и да извлечете полза от промените, дори те да изглеждат предизвикателни на пръв поглед.

РИБИ

Внимавайте в пътя в неделя

26 септември. Опитайте да не се поддавате на емоциите си. Луната днес ви дава енергия, но и създава сериозно напрежение между вас и хората, с които общувате. Купете си книга, която да прочете съвсем скоро и да е по ваш вкус. Избягвайте да давате съвети на хората около себе си.

27 септември. Този ден е подходящ за нови приключения и опознаване на нови места. Опитайте нови преживявания, които ще обогатят живота ви. Потопете се в нещо различно. Експериментирайте. Традиционното прекарване на деня не бива да ви е приоритет.

28 септември. Ако сте планирали пътуване днес, въоръжете се с търпение. Възможни са промени в маршрутите или забавяния по повод задръствания или нуждата да преминете по обиколни пътища. Ще закъснеете, но пък нали не бързате?

Хороскоп за родените на 26 септември. – Честит рожден ден! През следващата една година ще се опитвате да вървите по план. Е, невинаги ще ви се получава, но пък е добра идея да предвиждате бъдещето си и да изпълнявате това, което сте си наумили.

Хороскоп за родените на 27 септември. – Честит рожден ден! Любов, мир и хармония – това са опорните точки в хороскопа ви за следващата една година. Успехът ви ще е главно в лично отношение.

Хороскоп за родените на 28 септември. – Честит рожден ден! През следващата една година е възможно да започнете частен бизнес, който, дори и да не потръгне веднага, ще ви носи приходи в дългосрочен план. Не се отказвайте, видите ли, че нещо е трудно.

Тодор Емилов-Тео