„ВиК Йовковци“: „Няма да има режим на водата, язовирът е пълен на 52%“

Тревогите на гражданите покрай бързото смаляване на язовир „Йовковци“ и евентуален режим на водата в близко време принуди управителя на водното дружество Илиян Илиев да излезе с официална изявление с цел да разсее тези опасения. Ето и позицията му:

„Във връзка с отчетено понижаване на водните нива в язовир „Йовковци“, Ви уведомяваме, че към настоящия момент не се предвижда режим на водоподаване. „ВиК Йовковци“ осъществява постоянен мониторинг на състоянието на водоизточника и предприема необходимите мерки за гарантиране на нормалното водоснабдяване. Във връзка с появили се публикации в публичното пространство за въвеждане на режимно водоснабдяване на населените места, захранвани от язовир „Йовковци“ от 1 октомври 2025 г., ръководството на дружеството Ви уведомява, че към настоящия момент режим не се предвижда.

Към 23 септември 2025 г., язовир Йовковци“ разполага с тридесет и осем милиона сто и шестдесет и три хиляди кубични метра полезен обем. Това съставлява петдесет и два процента от общия завирен обем на водохранилището.

Молим Ви за разумно и пестеливо използване на водата!“, призовава той.

„Борба“ ще продължава да следи ситуацията с язовира и сигналите на гражданите за аварии и прахосване на питейната вода.

Ана Райковска