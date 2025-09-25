Захлаждането продължава и през новата седмица, по планинските върхове първи сняг

В петък ще има значителна облачност, на места с валежи от дъжд. Ще духа умерен, временно и силен вятър от изток-североизток. Минималните температури ще бъдат между 10 и 12 гр.

За В. Търново минималната температура ще бъде около 12 гр.

Максималните температури ще са между 21 и 23 гр.

За В. Търново максималната температура ще бъде около 22 гр.

Атмосферното налягане ще се повиши.

Над западните и централни части на Стара планина ще преобладава облачно време, на места с валежи от дъжд, на отделни места в западния дял придружени от гръмотевици. Ще духа умерен до силен вятър от изток-североизток. Максималната температура на 1200 м ще бъде около 15, а на 2000 м ще е около 8 гр.

На тази дата най-високата измерена максимална температура във Велико Търново е 34.0 гр. през 1999 г., най-ниската измерена минимална температура е 0.5 гр. през 1992 г.

Слънцето ще изгрее в 7 часа и 10 минути и ще залезе в 19 часа и 6 минути.

Фаза на Луната: пет дни след новолуние.

В събота облачността ще е значителна, с валежи от дъжд на места. Ще духа до умерен вятър от изток-североизток. Минималните температури ще бъдат между 10 и 12 гр. Максималните температури ще са между 18 и 20 гр.

В неделя времето ще бъде предимно облачно с временни разкъсвания и намаления на облачността. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Минималните температури ще бъдат между 9 и 11 гр. Максималните температури ще са между 18 и 20 гр.

В понеделник и до края на периода облачността ще е значителна, на места с валежи от дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Температурите още ще се понижат и минималните ще бъдат между 7 и 9 гр. а максималните ще са между 15 и 17 гр.

Над планините от събота до края на периода ще преобладава облачно време, на места с валежи от дъжд, по върховете – от сняг. Ще духа умерен вятър от изток-североизток. Максималната температура на 1200 м ще бъде около 12, а на 2000 м ще е около 5 гр.

Дежурен синоптик: Димитър Александров

НИМХ Плевен

ХМО В. Търново