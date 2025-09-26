кръводаряване Кочани
Акция по кръводаряване организират в Лясковец

АКЦИЯ ПО КРЪВОДАРЯВАНЕ „ДАРИ КРЪВ, СПАСИ ЖИВОТ“ ще се проведе на 27 септември в Лясковец.

Инициативата се организира от Клуб за бъдеще Лясковец и Кръвния център към МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ със съдействието на Община Лясковец.

Специален пункт за кръвовземане ще бъде обособен от 9:30 до 12:30 ч. в Младежкия дом на ул. „Бузлуджа“ 1.

„Всяка капка кръв е шанс за живот, шанс, който всеки може да даде“, отправят апел инициаторите на благородната кауза.

Подходящи за кръводаряване са лица на възраст от 18 до 65 години, за които лекар на място прецени, че манипулацията не застрашава здравето им, а кръвта им е безопасна за реципиентите.

Организаторите съветват желаещите да се подготвят за интервенцията, като два дни преди нея се хранят здравословно и разнообразно, не употребяват алкохол и други медикаменти, отпочинат и т.н.

Всеки кръводарител получава два дни платен отпуск, гарантиран по Кодекса на труда.

