Безхаберие и строителни отпадъци задръстиха междублоково пространство в Килифарево

ЛОШИЯТ ПРИМЕР С БЕЗРАЗБОРНОТО ТРУПАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ извън специализираните за целта места все още не може да бъде изкоренен в областта въпреки опитите на институциите.

За пореден случай на нарушение на екологичните разпоредби на Община Велико Търново алармират в Килифарево.

Грозното деяние отново поставя на дневен ред проблема с нерегламентираните сметища и пренебрежението към общите правила за съжителство в европейска общност.

Жалбоподателите настояват за анонимност, защото се страхуват от конфликти с нови собственици на апартамент, в който в момента върви ремонт и генерира въпросните едри отпадъци.

Купчини със стара дограма, плочки, врати, дъски от шкафове и какви ли не други компоненти от домашно обзавеждане са разпръснати в междублоковото пространство в района и около кофа за смет.

„Въпреки многократните забележки и молби строителни боклуци да не се изхвърлят и да не се пълни контейнерът с плочки, полза няма“, твърдят съседи.

В неформален разговор със собственичката на апартамента получили арогантен отговор и покана да я потърсят на място, за да обсъдят каквото ги притеснява.

Струпването на строителни материали около контейнерите се санкционира от Община Велико Търново. Глобите за физическите лица са в размер от 100 до 1000 лв., а за юридическите – от 500 до 2500 лева.

От местната администрация многократно призоваха гражданите да се възползват от правото си подобни отпадъци да бъдат предавани на площадките за разделно събиране, и то напълно безплатно.

