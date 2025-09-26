Двама кардиолози идват на крака при хората в Горнооряховско за безплатни консултации

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА ИНИЦИИРА МОБИЛЕН МЕДИЦИНСКИ ПУНКТ, в който всеки безплатно може да провери своя кардиологичен статус.

Акцията е по повод Световния ден на сърцето. На 29 септември пред сградата на местната администрация гражданите ще могат да се консултират с д-р Гинка Маринова, д-р Атанас Ковачев и медицинската сестра Катюша Зидарска.

Екипът ще бъде на разположение на хората от 10:00 до 12:00 ч. На място ще се правят измервания на кръвно налягане, кръвна захар и др.

В мобилния пункт ще се раздават също информационни материали за сърдечносъдовите заболявания, рисковите фактори, свързани с тях, превенцията, както и здравословното хранене и начин на живот.

В същия ден от 14:00 ч. в Младежкия дом в Горна Оряховица ще се проведе здравно-образователна кампания „С ритъма на сърцето“ с участието на ученици от горнооряховски училища. Кампанията е организирана от РЗИ Велико Търново.

Галина ГЕОРГИЕВА