Исторически момент: Гл. ас. д-р Илияна Димитрова от ВТУ е първият лектор по български език в Университета на Илинойс в Ърбана – Шампейн
Исторически момент за българистиката в САЩ. От 20 октомври в Университета на Илинойс в Ърбана – Шампейн, започва изучаването на български език, а първият лектор е гл. ас. д-р Илияна Димитрова от Великотърновския университет.
Тя е член на катедрата „Съвременен български език“. Научните й интереси са в областта на усвояването на българския език като втори, фразеологията, лексикалната семантика, антропологичната и когнитивната лингвистика, етнолингвистиката, психолингвистиката, лингвокултурологията и интеркултурната комуникация.
От ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ пожелаха успех на д-р Илияна Димитрова в каузата да популяризира българския език зад Океана.
Михаил МИХАЛЕВ