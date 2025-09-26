Исторически момент: Гл. ас. д-р Илияна Димитрова от ВТУ е първият лектор по български език в Университета на Илинойс в Ърбана – Шампейн

Исторически момент за българистиката в САЩ. От 20 октомври в Университета на Илинойс в Ърбана – Шампейн, започва изучаването на български език, а първият лектор е гл. ас. д-р Илияна Димитрова от Великотърновския университет.

Тя е член на катедрата „Съвременен български език“. Научните й интереси са в областта на усвояването на българския език като втори, фразеологията, лексикалната семантика, антропологичната и когнитивната лингвистика, етнолингвистиката, психолингвистиката, лингвокултурологията и интеркултурната комуникация.

От ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ пожелаха успех на д-р Илияна Димитрова в каузата да популяризира българския език зад Океана.

Михаил МИХАЛЕВ