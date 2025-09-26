Изложбата „Захар, кафе & сие” на Исторически музей – Горна Оряховица, отново е на път

След кратката спирка в родния град това лято пътуващите изложби от цикъла „Пороците“ на Исторически музей – Горна Оряховица, отново поемат на обиколка из страната.

Първото гостуване е на „Захар, кафе & сие”, която ще бъде представена в Исторически музей – Разлог. Официалното откриване е планирано за 29 септември от 16.00 часа в залата за временни експозиции. След темата за тютюна това е втора изложба от популярната поредица „Пороците”, която ще гостува в града.

„Захар, кафе & сие“ представя историята на захарта и сладките изкушения в Горна Оряховица – един от българските градове с многогодишни традиции в сладкарството. Събрани са десетки експонати, свързани с производственото опаковане и съхранението на продукцията на едни от първите горнооряховски производители – „Обрешков”, „Захарна фабрика”, „Орбис”, „Братя Цветкови” и др. Архивни фотографии и документи разказват за различните търговски пътеки, които местните дружества извървяват, за да достигнат до любителите на сладкото.

Като неизменен другар на тези изкушения към изложбата са присъединени различни приспособления, свързани с мелене, печене, съхранение и консумация на чай и кафе. Представени са и експонати, свързани с културата на консумация на тези човешки сладости.

Изложбата ще може да бъде посетена в град Разлог до края на месец март 2026 г.