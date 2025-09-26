Иззеха наркотици от хотелска стая и автомобил

Наркотични вещества иззеха служители на РУ – В. Търново и Стражица. На 25 септември в Стражица е извършена проверка на 34-годишна от Благоевград.

Намерена и иззета е около 1 грам растителна маса, която при полеви наркотест е реагирала на канабис. При последвала проверка в обитавана от нея хотелска стая в областния град са намерени и иззети още 4 пликчета, съдържащи листна маса, с тегло около 4-5 грама и мелничка.

Същата вечер в Стражица е извършена проверка на лек автомобил, управляван от 44-годишен от с. Бряговица и 30-годишен пътник от Стражица. В хода на проверката в пътника е установено и иззето топче, съдържащо около 4 грама листна маса, която при полеви наркотест е реагирала на канабис. Образувани са бързи производства.