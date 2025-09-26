„Калоян 92“ обра медалите на Държавния шампионат по всестранна езда

На Хиподрума в Русе се проведе Държавният шампионат по всестранна езда. В рамките на три дни, от 19 до 21 септември, състезатели от различни клубове по конен спорт в България премериха сили в различните възрастови групи и категории.

Освен в шампионатите в категориите 2*, юноши до 18 г., юноши до 14 г. и пони ездачи, се проведоха и съпътстващи турнири за 1*, група Б и млади коне на 4 и 5 години. По традиция великотърновският клуб „Калоян 92“ извоюва поредните си победи.

Илина Друмешка с Марая стана държавен шампион при пони ездачи, следвана от съотборничките си Марая Иванова с Рокси и Йоанна Йорданова с Немо.

При юношите до 14 години, Илина Друмешка с Кондор взе втората си титла от първенството, среброто остана за Марая Иванова с Калифорния.

Елена Касакова с Алегра победи при юношите до 18 години, второто място е за друга представителка на конната база в Арбанаси София Петрова с Чероки.

В категорията 2* челната тройка е за състезателки на „Калоян 92“. Елена Касакова с Алегра грабна титлата, среброто е за София Петрова с Чероки, бронзът за Анна Ангелова с Аберлон.

В съпътстващия турнир- Клас 1*, първите две места зае Анна Ангелова, съответно с Пикасо и с Кели, пред София Петрова с Донна и Елена Касакова с Чикаго.

В съпътстващя турнир- Група Б, победи София Петрова с кон Хелла.

В съпътстващя турнир с 5-годишни коне, трета е Емили Сток с кон Астор също от ККС „Калоян 92“.

В съпътстващ турнир с 4-годишни коне, победителка стана Елена Касакова с кон Чейк.