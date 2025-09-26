Националният кулинарен конкурс „Магията на ореха“ в Долна Оряховица събира майстори и ценители от страната

Долна Оряховица организира националния кулинарно-фолклорен фестивал „Магията на ореха“, който ще се проведе на 27 септември от 9 часа на пл. „България“ пред читалището.

А защо е фестивал на ореха? Защото орехите не са просто плод – те са символ на сила, мъдрост и изобилие. А в Долна Оряховица умеят да превръщат тази традиция в истински празник.

Тази година той отново ще събере местни майстори, кулинарни изкушения и усмивки на мегдана. Ще има щандове с вкуснотии, фолклор, песни и танци, които стоплят сърцето, обещават организаторите.

Събитието цели да съхранява, популяризира и предава на младите традициите за приготвяне на кулинарни изделия с орехи и на музикалното танцово и песенно изкуство от всички етнографски области, да създава приемственост и условия за културен обмен.

В кулинарната част участниците ще представят основни ястия, десерти и напитки, в които присъства орехът като главна съставка. Това са и трите категории, в които ще бъдат оценявани от жури в състав Цветомира Миленова, Патрицио Бордигони и Ивайло Иванов. След тяхната оценка гостите ще могат да опитат ястията.

Цялата орехова магия ще бъде придружена с много настроение, песни и танци от любителски състави от страната. Фолклорните изпълнения също ще бъдат оценявани. Това ще направят Милен Иванов, Полина Порумова и Петър Георгиев.

А началото ще постави великотърновската група „Пеещи камбанки“.

Националният фолклорно-кулинарен конкурс „Магията на ореха“ се организира от НЧ „Христо Козлев 1883“ с подкрепата на кметство Долна Оряховица и Община Горна Оряховица. „Магията на ореха“ ще завърши с концерт на Цветелина.

„Елате в Долна Оряховица, за да усетите магията на Празника на ореха – тук всяка ядка е радост, а всяка усмивка – подарък“, канят от сърце домакините.

Ана РАЙКОВСКА