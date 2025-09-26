Най-малко отпадъци у нас събраха във Великотърновско в акцията „Да изчистим България заедно“

ДОБРОВОЛЧЕСКАТА АКЦИЯ „ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ ЗАЕДНО“ УВЛЕЧЕ ПО-МАЛКО ХОРА ОТ РЕГИОНА ТАЗИ ГОДИНА.

За това свидетелстват и официалните резултати по отношение на събраното количество боклук. Оказва, че се доброволците във Великотърновско са изчистили най-малко отпадъци в сравнение с останалите области у нас.

За цялата страна резултатът е над 3500 тона смет, събрани и извозени до регионалните депа. Уборка е извършена общо на 2300 места с участието на 29 300 доброволци. Това сочат данните на регионалните инспекции по околната среда и водите, които събираха и обработваха информация за количествата отпадъци по време на кампанията.

21 тона е резултатът, посочен от РИОСВ Велико Търново.

Най-голямото количество отпадъци са събрани на територията на РИОСВ Русе – 632 тона, следвано от РИОСВ Пловдив – 621 тона, и РИОСВ Бургас – 520 тона.

Останалите данни са за РИОСВ Благоевград – 321 тона, РИОСВ Варна – 277,5 тона, РИОСВ Враца – 75,5 тона, РИОСВ Монтана – 51 тона, РИОСВ Пазарджик – 99,4 тона, РИОСВ Плевен – 42 тона, РИОСВ Смолян – 72 тона, РИОСВ София – 290 тона, РИОСВ Стара Загора – 320 тона, РИОСВ Хасково – 74,5 тона, и РИОСВ Шумен – 88 тона.

Галина ГЕОРГИЕВА