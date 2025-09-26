Окръжен съд – Велико Търново постанови 3 години условно за водач, убил 12-годишен велосипедист

Окръжен съд – Велико Търново постанови 3 години условно за водач предизвикал пътно-транспортно произшествие като причинил смъртта на 12-годишен велосипедист.

Инцидентът е станал на 2 ноември 2022 г. в Лясковец, на кръстовище на ул. „Трети март.

Производството срещу 34-годишния Петър Д. се е провело по реда на съкратеното съдебно следствие (чл. 371, т. 2 НПК).

Подсъдимият е признал изцяло фактите, посочени в обвинителния акт, и се е съгласил да не се събират нови доказателства.

Съдът е признал Петър Д. за виновен в това, че при управление на лек автомобил „Тойота Корола Версо“ е нарушил правилата за движение по Закона за движението по пътищата, като не е проявил необходимото внимание и предпазливост към уязвим участник в движението – велосипедиста А. П. Освен това водачът е управлявал автомобила в населено място със скорост 56 км/ч при максимално разрешени 50 км/ч. В резултат на тези нарушения, по непредпазливост е причинена смъртта на 12-годишния А. П. П.

На основание чл. 343, ал. 1 от НК съдът наложил на обвиняемия наказание от 3 години условно с 5-годишен изпитателен срок.

На основание чл. 343г НК, Петър Д. е лишен от право да управлява МПС за три години, считано от датата на отнемане на свидетелството за управление.

„При определяне на наказанието съдът взе предвид съвкупността от смекчаващи обстоятелства. Като смекчаващи обстоятелства бяха отчетени добрите характеристични данни на подсъдимия, чистото му съдебно минало, направените пълни самопризнания, проявеното критично отношение към извършеното, оказаното съдействие на органите на разследването, както и продължителният период от близо три години от извършване на деянието до постановяването на присъдата.

Съдът съобрази и обстоятелството, че за престъпния резултат е допринесло и поведението на пострадалия, което представлява съпричиняване.

Подсъдимият е осъден да заплати по сметка на ОД на МВР – Велико Търново направените по делото разноски в размер на 4 590,98 лева, както и 1 500 лева разноски за адвокатско възнаграждение“, пише в становището на съда.

Присъдата подлежи на обжалване и/или протест пред Апелативен съд – Велико Търново в 15-дневен срок.

Веселина АНГЕЛОВА