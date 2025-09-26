Откриха във В. Търново първия Национален Био фест

Иновативни здравословни продукти и много забавления очакват посетителите

ПЪРВИЯТ НАЦИОНАЛЕН БИО ФЕСТ БЕШЕ ОФИЦИАЛНО ОТКРИТ ТАЗИ ВЕЧЕР В ПАРКА „МАРНО ПОЛЕ“ ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО. Събитието дава сцена за най-добрите български производители на здравословни и екологично чисти храни, напитки, козметика и други продукти.

Стартът бе даден от министъра на земеделието д-р Георги Тахов и кмета на старата столица инж. д-р Даниел Панов. Форумът ще продължи до неделя и предвижда също богата културна и музикална програма.

„Затвърждаваме традициите и не случайно правим феста във Велико Търново. Селското стопанство и земеделието в България се развиват не само в посока конвенционално производство, а и в посока биологично производство. Биологичното земеделие е символ за добра и качествена храна и развитие, и припознаването му от младото поколение“, заяви агроминистърът д-р Тахов.

Изложителите, които участват, са се постарали да поднесат на посетителите огромно разнообразие от уникални артикули. На място може да се видят креативни и оригинални рецепти, включително и подходящи за вегани. Сирена, колбаси, пастети, разядки, мед, бонбони, ядкови тахани, лимонади, сиропи, чайове и десетки други стоки привличат вниманието на хората. На място могат да се закупят и пресни плодове и зеленчуци, отгледани без химия и вредни препарати.

Повечето от производителите са представители на семейни ферми, които с много труд и усърдие са успели да намерят своето място на родния пазар.

Колоритът на празника се допълва от кулинарни зони около Летния театър. Апетитни мръвки се пекат на скари, а гости са Ути Бъчваров и шеф Таньо Шишков.

Гвоздеят на вечерта е концертът на Васил Найденов.

През следващите два дни звездното участие се допълва от Ники Кънчев, д-р Енджи Касабие, Биляна Йотовска, Ива Екимова, Графа и др.

Заради големия интерес към събитието община Велико Търново предприема промяна в организацията на движението.

Ще бъде отворена за паркиране зоната на Старото военно училище, до Наказателния паркинг, а в събота ул. „Васил Левски“, от сградата на Община Велико Търново до Студентския стол, ще бъде затворена за движение и ще се използва като допълнителен паркинг за гости.

Очаквайте още подробности за събитието.

Галина ГЕОРГИЕВА

Снимки: авторката