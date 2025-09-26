Отлична работа и достойно представяне отчете великотърновският Зонта клуб на 16-ата дистрикт конференция

ЗОНТА КЛУБ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ОТЧЕТЕ ДОСТОЙНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА 16-АТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ZONTA INTERNATIONAL ДИСТРИКТ 30 В БУРГАС в периода 19 – 21 септември 2025 г.

Събитието е сред стратегическите за развитието и успешните каузи на организацията, а през 2025 г. България бе негов домакин. Дистриктът се състои от 82 клуба на територията на седем държави (Франция, Монако, Германия, Италия, Швейцария, България, Румъния) и 1805 членове.

В Бургас присъстваха близо 200 участници. Специален гост на форума беше Ела Пандия, международен директор на Zonta International и Zonta Foundation for Women.

Подобаващо за проява от такъв ранг бе и мястото на провеждането, а именно Международен конгресен център Бургас (ICCB).

Акцент на съпътстващата програма и посланик на събитието бе българската шевица.

По време на официалното откриване Яна Янева-Генчева – гуверньор на „Дискрикт 30“ подчерта, че каузата за равенство между половете, срещу насилието върху жени и деца и овластяване на жените и момичетата изисква обединяването и енергията на всички участници в борбата за по-добър свят.

Гост на конференцията бе и Марияна Кацарова – експерт по човешки права и справедливост, с дългогодишен международен опит в конфликтни зони, експерт в ООН в Европа и старши съветник по борба с трафика на хора.

Като един от клубовете с най-многобройно членство в страната, Зонта клуб Велико Търново излъчи значимо представяне в лицето на осем дами, а с активната си дейност и поредица от инициативи местният клуб продължава да бъде пример.

От данните, представени на конференцията, стана ясно, че Зонта клуб Велико Търново е на трето място по размер на индивидуално направените вноски в организацията, насочвани за различни каузи в полза развитието, подпомагането и отреждането на достойно място на момичетата и жените в обществото. За настоящия двугодишен отчетен период клубът е привлякъл нови членове и е подпомогнал основаването на нов клуб, а именно Зонта клуб Попово, чийто кръстник са зонтианките от старата столица.

С участието си в Дистрикт конференцията, както и с резултатните си социално-значими каузи и инициативи Зонта клуб Велико Търново дава солидна заявка за един от най-успешните Зонта клубове не само на национално, но и на международно ниво.