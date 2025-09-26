ПавликениСпорт

Павликенчани не успяха да спрат мездренския „Локомотив“

БОРБА БГ 6 четения 0 Comments

Загуба с 1:2 претърпя отборът на ОФК „Павликени“ в шестия кръг от първенството на Северозападната Трета лига. Селекцията на Димо Атанасов отстъпи на лидера в класирането „Локомотив“ /Мездра/ на стадион „Ганчо Панов“.

Футболистите на треньора Николай Нинов изковаха успеха още до почивката. Васил Калоянов свали топката с глава, извеждайки Сергей Георгиев сам срещу вратаря и в 38-ата минута, нападателя насочи топката в мрежата на домакините. В 43-ата пък, голмайстора изведе Кристиан Грозданов, който реализира второто попадение за „железничарите“. Кристиян Дечев вкара почетния гол за павликенчани от дузпа в края на двубоя.  Наказателният удар бе отсъден за налушение срещу самия него.

С успеха гостите запазиха първото място в класирането с 16 точки, а домакините са девети с актив от две точки.

 

