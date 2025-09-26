През 1946 г. в Горна Оряховица правят първа копка на най-голямата кооперативна болница в страната

Преди 130 години е открита първата болница в Горна Оряховица, а от 30 здравното заведение носи името на светеца – покровител на българите, Св. Иван Рилски.

Началото на болничното обслужване в Горна Оряховица е поставено през 1895 г. На 15 септември същата година Върховният медицински съвет на Княжеството предвижда в бюджета, който започва от 1 октомври, средства за нови 8 околийски болници с по 10 легла. Една от тях е в Горна Оряховица.

Болницата е устроена още същата година в частна къща, а за управител е назначен д-р Петър Цончев, който на 8 август 1895 г. е избран за околийски лекар на Горна Оряховица. Младият доктор се оказва много енергичен и отдаден на професията си. Той не само ръководи болницата, но прави изследвания, заговаря за училищно здравеопазване, хигиена и опазване на околната среда.

Петър Цончев е роден в Габрово на 8 ноември 1867 г. и е възпитаник и стипендиант на местната Априловска гимназия. Завършва медицина в Киев. Завръща се в родината през 1894 г. и на следващата година поема длъжността си в Горна Оряховица. През 1896 г. новият околийски доктор прави изследване на физическото развитие на учениците в горнооряховските основни училища. Резултатите са публикувани и в тях лекарят настоява да се подобрят хигиенните условия в училищата и да се насърчава не само умственото, но и физическото развитие на учениците.

Болницата била настанена в неподходяща частна сграда (на ъгъла между „Македония“ и „Радецки“) и веднага се повдигнал въпросът за построяване на нова сграда.

Били отпуснати дори средства и определено място – между Горна Оряховица и Лясковец. Но за да стане това, трябвало да се измести салханата. И започнали спорове между двата града, вследствие на което парите отишли за разширяване на Търновската болница.

Д-р Цончев ръководи горнооряховската болница до 1899 г., когато по настояване на габровската общественост е преместен в родния си град. Кариерата му продължава да се развива. Той става член на Върховния медицински съвет, редактор е на сп. „Съвременна хигиена“, за кратко дори е директор на народното здраве. Като член на ВМС през 1928 г. повдига въпроса за замърсяването на Янтра от засилващата се индустриализация на Габрово и Горна Оряховица и може да се приеме за пионер в опазването на околната среда в България. Освен това Петър Цончев е историограф на Габрово, голям дарител и заради тези си заслуги е обявен за почетен гражданин на родното си място.

През 1931 г. държавата се оттегля от финансирането на околийските болници, като предоставя тази възможност на местните власти или на частни лица. Бюджетът на Общината в Горна Оряховица не позволява да се издържа болница и тя е затворена. Веднага нишата се заема от частни клиники. Първо д-р Теодоси Халачев получава разрешително да разкрие болница с 10 легла. През 1934 г. разрешително за клиника получил д-р Енчо Филков, но на следващата година той го прехвърлил на д-р Никола Тонков. За кратко болница разкрива и д-р Хаджиненов в началото на 40-те години.

Болниците на д-р Халачев и д-р Тонков съществуват до национализацията през 1947 г.

Още преди това околийският лекар д-р Никола Попов прави предложение за строеж на по-голяма болница и поставя този въпрос отново през 1946 г. Взето е решение да се построи кооперативна болница и мястото отново е определено да бъде между Горна Оряховица и Лясковец. И този път е имало известни търкания, тъй като горнооряховчани са искали да бъде под Камъка с изглед към Арбанаси. Но в крайна сметка правят отстъпка и започва строителство на сграда, която според министъра на народното здраве по онова време д-р Рачо Ангелов (той прави и първата копка), е най-голямата кооперативна болница в страната.

В изграждането й са вложени стотици часове доброволен труд на хора от цялата околия. Но има трудности с материалите и строителството се забавя и дори спира в един момент. През 1953 г. е възобновено и през април 1958 г. е открита новата болница.

Докато тече строителството, се разкриват отделения, които са настанени в частни домове.

Болница става и бившето полицейско управление. По-късно сградата е дадена на Народната милиция, а сега там е Дирекция „Социално подпомагане“. През 1946 г. е открит Родилен дом, а през 1951 г. и Акушеро-гинекологично отделение. През 1948 г. се разкрива хирургия, но като отделение към Окръжната болница във Велико Търново. През 1953 г. д-р Минчо Попов урежда Детско отделение в къща, която и сега може да се види на ул. „Сидер войвода“. Благодарение на неговата отдаденост не само към медицината, но и към историята на здравеопазването, имаме по-голямата част от тези сведения.

През 1985 г. се организира голямо честване на 90-ата годишнина на болницата и тогава е открит и музеен кът, най-вече с усилията на д-р Минчо Попов. За 100-годишнината си здравното заведение приема за патрон Свети Иван Рилски, небесен покровител и закрилник на българския народ.

Източник: Исторически музей – Горна Оряховица