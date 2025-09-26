СБАЛ по Кардиология се включва в националната кампания за Световния ден на сърцето

По случай Световния ден на сърцето – 29 септември, Българският Кардиологичен Институт (БКИ) ще се включи активно в националната инициатива на Дружеството на кардиолозите в България (ДКБ).

Кампанията тази година преминава под мотото „Изкачи се с кардиолога си“ – символ на малките стъпки, които водят до големи ползи за здравето.

За лице на инициативата е избрана д-р Билгян Юсеинова – кардиолог в СБАЛК Велико Търново, която ще ръководи дейностите по кампанията. В нея ще се включат и други лекари и медицински сестри от специализираната болница. Екипът е подготвил кратки, но важни послания към обществото за по-здравословен начин на живот и превенция на сърдечносъдовите заболявания. Сборен пункт 18.30 ч.на стълбите на „Света гора“

Повече от 17 години болницата оказва високоспециализирана кардиологична помощ на жителите на региона. Като част от инициативата на ДКБ ще се проведе и „Седмицата на сърцето“. В рамките ѝ д-р Юсеинова и нейни колеги ще изнасят лекции в училищата, насочени към насърчаване на учениците към активен и здравословен начин на живот.

Специализирана кардиологична болница :

гр. Велико Търново, ул. „Бузлуджа“ 1

тел: 062/632 020 или 0884 117 423