Съвременно решение при усложнения от филъри без скалпел предлагат в iClinic Велико Търново

Иновативна радиочестотна терапия възстановява щетите по лицето от несполучливи корекции

НЕЗАДОВОЛИТЕЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ ЕСТЕТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ С ХИАЛУРОНОВИ ФИЛЪРИ ВЕЧЕ НЕ СА ПРИСЪДА И ПОВОД ЗА ПРИМИРЕНИЕ.

Решението е иновативна радиочестотна терапия, която се прилага от д-р Паула Лозанова и д-р Симеон Георгиев от столичната клиника Paula Fines, а тяхната следваща визита в iClinic Велико Търново ще бъде на 3 октомври. Това е процедура, която по интелигентен и щадящ начин възстановява щетите по лицето от несполучливи корекции.

През последните години поставянето на хиалуронови филъри и биостимулатори се превърна в популярна практика. Успоредно с това се увеличиха и нежеланите последващи реакции от опитите за разкрасяване. Например – миграция на продукта, хроничен оток, неестествен релеф или твърде обемни зони. Често причините се коренят в предозиране, неправилна техника или неподходящ избор на субстанция.

Ситуацията се усложнява и от факта, че традиционното решение чрез ензимна терапия невинаги е най-подходящо. При нея рискът от алергични реакции, нарушен кожен релеф и непредвидими резултати остава реален.

На сцената на естетичната медицина има нов подход. Това е минимално инвазивна алтернатива, базирана на радиочестотна технология. При интервенцията се атакуват мигриралите или неправилно поставени филъри и биостимулатори. Посредством радиочестотата се стимулират процеси, които подпомагат организма самостоятелно да разгради остатъчните субстанции по естествен и контролиран начин.

Една от големите ползи е, че технологията успява да достигне дори до дълбоките кожни и подкожни слоеве, където е станало неприятното натрупване, без да засяга околните тъкани.

Методът се извършва под локална упойка и обикновено в една до две сесии. Резултатите са видими още след първата процедура, благодарение на 30-40% подобрение на проблемната зона.

Пациентите могат да се върнат към ежедневните си дейности почти веднага след интервенцията. Възможни са минимални синини и временен дискомфорт, но негативни странични ефекти са изключително редки.

Методът може да бъде съчетан и с ензимна терапия, но в повечето случаи се предпочита като самостоятелна процедура, именно защото така се постига по-равномерно разграждане и се избягва рискът от неравности и нежелани резултати.

Още в първите дни след манипулацията започва активиране на естествените механизми за разграждане на мигриралите субстанции. След приключване на възстановителния период пациентите забелязват видимо подобрение – не само в корекцията на проблема, но и в качеството на кожата.

„Субдермалната радиочестота (или RF терапия) е иновативен метод, при който използваме топлинна енергия, въведена под кожата чрез тънка канюла.

Целта е да омекотим и разрушим структурата на филъра – особено ако той е мигрирал, създава бучки или води до неестествен обем. Това е алтернатива или допълнение към ензимното разграждане с хиалуронидаза“, поясни д-р Лозанова.

„Препоръчвам процедурата при мигрирал филър в деликатни зони като под очите или при твърди нодули. Радиочестотата позволява по-прецизна и контролирана корекция, без да засяга околните тъкани“, допълва д-р Георгиев.

iClinic отдавна се е утвърдил като водещ център в старата столица, който следва световните иновации в естетичната дерматология. Желаещите да се възползват от модерната интервенция могат да дойдат в клиниката, която се намира на улица „Чавдар войвода“ 7 и работи всеки ден от 9:00 до 18:00 часа. Телефони за връзка: 0882 00 44 55 и 0882 00 44 54.

Галина ГЕОРГИЕВА