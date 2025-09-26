Ябълката е главен герой на кулинарен фест в Михалци

Великотърновска област е богата на кулинарно-фолклорни фестивали, на практика такъв има за всеки плод и зеленчук, за туршии, чорби, разсол, суджук, петмез и какво ли още не. Колорит добавя и фестивалът „Ябълков цвят“ в павликенското село Михалци, чието издание ще е второто поред. Денят е 27 септември, а веселбата ще е на мегдана, пред НЧ „Съединение – Михалци – 1870“, което е основен организатор.

Името на фестивала не е произволно избрано, там има ябълкови градини и двама земеделци, които отглеждат този жизненоважен плод.

Единият от тях дори има цех за ябълкови сокове. Все пак кръстница на фестивала е секретарката на читалището Лилия Дончева, а до утвърждаване на името се стигнало след конструктивно обсъждане с музеолога д-р Диана Митева.

„Исках и в нашето село да има фестивал. Отначало мислех да е свързан с метлите, стар поминък в Михалци, но вече няма кой да ги отглежда. После се сетих за производителите на ябълки и оттам тръгна името. Наблягаме на кулинарната част, която ще е със състезателен характер. Основното изискване е ястията да са с ябълки. Най-видният фолклорен изпълнител на фестивала ще е народната певица Ана Борисова. Ще участват и съставът от нашето читалище, от околните села, както и Румена Кънчева – дъщерята на Диана Митева“, сподели за „Борба“ Лилия Дончева.

Началото е в 10 часа, всички са поканени.

Ана РАЙКОВСКА