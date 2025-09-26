Ясни съперниците на „Етър ВТ“ и „Локо“ /Г. Оряховица/ за Купа България

“Етър ВТ” (Велико Търново) и”Локомотив” (Г. Оряховица) научиха имената на съперниците си в турнира за Купата на България.

“Виолетовите” гостуват в 1/32 финалите на “Бдин” (Видин), който е трети в Северозападната Трета лига. Мачът е между 8 и 14 октомври във Видин. Победителят от тази среща ще приеме елитния “Добруджа” в 1/16 финалите,в периода 28-30 октомври. Добличлии в момента са на 13-а позиция в Първа лига.

Горнооряховският “Локомотив” пък ще гостува в първия етап на “Витоша” (Бистрица), който е пети в Югозападната Трета лига. Победителят приема на 28-30 октомври десетия в елита “Берое” (Стара Загора).

Втори предварителен кръг:

Металург (Перник) – Хебър

Германея (Сапарева баня) – Фратрия

Бенковски – Дунав (Русе)

Септември (Тервел) – Марек

Витоша (Бистрица) – Локомотив (Горна Оряховица)

ОФК Хасково – Спартак (Плевен)

Ботев (Нови пазар) – Спортист (Своге)

Ловеч – Черноморец (Бургас)

Рилски спортист – Беласица

Ямбол – Вихрен (Сандански)

Ком (Берковица) – Янтра (Габрово)

Партизан (Червен бряг) – Миньор (Перник)

Черноломец (Попово) – Севлиево

Бдин (Видин) – Етър

Спартак (Пловдив) – Пирин (Благоевград)

Първи кръг финална фаза (1/16-финали):

Партизан (Червен бряг)/Миньор (Перник) – Черно море

Бдин (Видин)/Етър – Добруджа

Ком (Берковица)/Янтра (Габрово) – ЦСКА 1948

Рилски спортист/Беласица – Локомотив (София)

ОФК Хасково/Спартак (Плевен) – Ботев (Пловдив)

Ямбол/Вихрен (Сандански) – Спартак (Варна)

Германея (Сапарева баня)/Фратрия – Арда (Кърджали)

Металург (Перник)/Хебър – Левски

Септември (Тервел)/Марек – Монтана

Спартак (Пловдив)/Пирин (Благоевград) – Славия

Бенковски/Дунав (Русе) – Локомотив (Пловдив)

Ботев (Нови пазар)/Спортист (Своге) – Септември (София)

Черноломец (Попово)/Севлиево – ЦСКА

Витоша (Бистрица)/Локомотив (Горна Оряховица) – Берое

Ловеч/Черноморец (Бургас) – Лудогорец

Загорец (Нова Загора) – Ботев (Враца)