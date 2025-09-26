Ясни съперниците на „Етър ВТ“ и „Локо“ /Г. Оряховица/ за Купа България
“Етър ВТ” (Велико Търново) и”Локомотив” (Г. Оряховица) научиха имената на съперниците си в турнира за Купата на България.
“Виолетовите” гостуват в 1/32 финалите на “Бдин” (Видин), който е трети в Северозападната Трета лига. Мачът е между 8 и 14 октомври във Видин. Победителят от тази среща ще приеме елитния “Добруджа” в 1/16 финалите,в периода 28-30 октомври. Добличлии в момента са на 13-а позиция в Първа лига.
Горнооряховският “Локомотив” пък ще гостува в първия етап на “Витоша” (Бистрица), който е пети в Югозападната Трета лига. Победителят приема на 28-30 октомври десетия в елита “Берое” (Стара Загора).
Металург (Перник) – Хебър
Германея (Сапарева баня) – Фратрия
Бенковски – Дунав (Русе)
Септември (Тервел) – Марек
Витоша (Бистрица) – Локомотив (Горна Оряховица)
ОФК Хасково – Спартак (Плевен)
Ботев (Нови пазар) – Спортист (Своге)
Ловеч – Черноморец (Бургас)
Рилски спортист – Беласица
Ямбол – Вихрен (Сандански)
Ком (Берковица) – Янтра (Габрово)
Партизан (Червен бряг) – Миньор (Перник)
Черноломец (Попово) – Севлиево
Бдин (Видин) – Етър
Спартак (Пловдив) – Пирин (Благоевград)
Първи кръг финална фаза (1/16-финали):
Партизан (Червен бряг)/Миньор (Перник) – Черно море
Бдин (Видин)/Етър – Добруджа
Ком (Берковица)/Янтра (Габрово) – ЦСКА 1948
Рилски спортист/Беласица – Локомотив (София)
ОФК Хасково/Спартак (Плевен) – Ботев (Пловдив)
Ямбол/Вихрен (Сандански) – Спартак (Варна)
Германея (Сапарева баня)/Фратрия – Арда (Кърджали)
Металург (Перник)/Хебър – Левски
Септември (Тервел)/Марек – Монтана
Спартак (Пловдив)/Пирин (Благоевград) – Славия
Бенковски/Дунав (Русе) – Локомотив (Пловдив)
Ботев (Нови пазар)/Спортист (Своге) – Септември (София)
Черноломец (Попово)/Севлиево – ЦСКА
Витоша (Бистрица)/Локомотив (Горна Оряховица) – Берое
Ловеч/Черноморец (Бургас) – Лудогорец
Загорец (Нова Загора) – Ботев (Враца)